Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảm 23 đầu mối cấp vụ

Sáng 31-12, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì hội nghị công bố và triển khai Quyết định của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo Quyết định số 214 ngày 28-12-2024 của Bộ Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sau khi sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ các Hội đồng Lý luận, khoa học của Trung ương (Hội đồng Lý luận Trung ương; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương); sáp nhập Học viện Hành chính quốc gia; giảm 23 đầu mối cấp vụ (từ 54 đầu mối trước khi sáp nhập xuống còn 31 đầu mối cấp vụ sau sáp nhập).

Về tổ chức bộ máy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm: Ban Lãnh đạo Học viện với Giám đốc và không quá 5 Phó Giám đốc; Giám đốc Học viện do Bộ Chính trị phân công; các Phó Giám đốc do Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Ban Lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương có Chủ tịch là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoặc đồng chí phụ trách công tác lý luận của Đảng do Bộ Chính trị phân công và có không quá 5 Phó Chủ tịch do Ban Bí thư xem xét, quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng; cơ quan Hội đồng đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 9 đơn vị chức năng, 16 viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin, xuất bản; 6 học viện trực thuộc, trong đó Học viện Hành chính quốc gia sau khi sáp nhập vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành Học viện Hành chính và Quản trị công (trụ sở chính đặt tại Hà Nội, 1 phân hiệu đặt tại TP HCM và 1 phân hiệu đặt tại tỉnh Quảng Nam).

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Giám đốc Học viện quyết định. Tổng số lượng cấp phó của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không quá 90 người.

Sáng cùng ngày 31-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố Quyết định số 223-QĐ/TW, ngày 28-12 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Theo Quyết định số 223, về tổ chức bộ máy, tổng số đơn vị cấp vụ của đơn vị sẽ giảm từ 17 xuống còn 14 đơn vị.

Về tên gọi các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản, có sự điều chỉnh, cụ thể: "Ban sách về Đảng" đổi thành "Ban sách Xây dựng Đảng", "Ban sách Kinh điển-Lý luận" đổi thành "Ban sách Lý luận, Kinh điển", "Trung tâm Tổ chức in-xuất bản" đổi thành "Trung tâm xuất bản điện tử". "Xưởng in" sau một thời gian đổi thành "Nhà in Sự thật" nay quay lại gọi là "Xưởng in".

Cùng với việc đổi tên các đơn vị, thời gian tới, Nhà xuất bản sẽ thực hiện việc điều chuyển, sắp xếp lại các đơn vị và nhân sự trong nội bộ một cách tương ứng.