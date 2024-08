Hội An sẽ khen thưởng đơn vị tu bổ Chùa Cầu

Ngày 2-8, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam – cho biết tại lễ khánh thành dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào chiều mai (3-8), UBND TP Hội An sẽ khen thưởng cho đơn vị thi công và đơn vị quản lý dự án.



Di tích Chùa Cầu sau trùng tu nhận được lời tán dương từ giới khoa học

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hội An cũng sẽ có thư khen gửi Quỹ Sumitomo Nhật Bản và Tổng cục Văn hóa Nhật Bản vì đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình tham gia giám sát, hỗ trợ trùng tu di tích Chùa Cầu.

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết dự án tu bổ di tích Chùa Cầu do Công ty TNHH Xây dựng TNHH Kim An thực hiện, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An là đơn vị giám sát, quản lý. 2 đơn vị trên đã rất nỗ lực hoàn thành dự án một cách thành công, dù quá trình trùng tu gặp nhiều khó khăn.

Ông Sơn cho biết thêm, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỉ đồng nhưng gói thầu thi công giá trúng thầu chỉ gần 13 tỉ đồng, phần còn lại là chi phí quản lý dự án, các hoạt động hội thảo, hội nghị, riêng phần nhà bao che đã hơn 4 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ về kết quả trùng tu di tích Chùa Cầu

Liên quan đến kết quả trùng tu Chùa Cầu, nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bảo tồn di tích đều khẳng định dự án trùng tu Chùa Cầu đã rất thành công.

"Hãy vui mừng cho Hội An, cho miền Trung, cho Việt Nam vì đã có thêm một công trình di sản kiến trúc văn hóa lịch sử được trùng tu thật sự có chất lượng, sẽ bền vững tồn tại trong tương lai" - KTS Tôn Thất Liêm, một chuyên gia kiến trúc đô thị với 40 năm hành nghề, từng tu nghiệp tại Thụy Điển và Nhật Bản, hai quốc gia tiên tiến có kinh nghiệm về trùng tu di sản kiến trúc - nhận xét.

TS Trần Đức Anh Sơn - người từng công tác trong ngành bảo tồn bảo tàng ở Huế trong 17 năm, từng tu nghiệp trong lĩnh vực khảo cổ học, bảo tồn di tích và quản lý di sản văn hóa ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Pháp và vài lần đến hiện trường tu bổ Chùa Cầu để tham quan, xem xét – cũng cho rằng đội ngũ trùng tu Chùa Cầu đã thực hiện bài bản, khoa học, nghiêm túc. Kết quả trùng tu là tốt đẹp, trả lại cho Hội An một Chùa Cầu đúng với diện mạo, hình hài bản thể nhưng vững chãi hơn, kiên cố hơn.