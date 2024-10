UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang tập trung hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23 ngày 15-9-2023 của Thành ủy Hội An về thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 31-7-2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng và phát triển TP Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030.



Hướng tới đô thị sinh thái

Kế hoạch xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hội An lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, HĐND và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của UBND thành phố đã đề ra liên quan đến định hướng xây dựng Hội An - thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, thời gian, lộ trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Hội An đang xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch - là điểm đến hấp dẫn của thế giới

Theo kế hoạch, UBND TP Hội An sẽ triển khai hoàn thành đồ án quy hoạch chung, trên cơ sở đó điều chỉnh phù hợp các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500; quản lý, xây dựng, phát triển đô thị theo đúng quy hoạch. Bảo đảm đáp ứng 48 tiêu chí cụ thể thuộc 6 nội dung bảo vệ môi trường. Trong đó, 95% hộ dân, doanh nghiệp được đáp ứng nước sạch; 95% cơ sở sản xuất - kinh doanh bảo đảm quy chuẩn về chất lượng môi trường; 70% đơn vị kinh doanh du lịch đạt tiêu chí "Du lịch xanh". 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị và hoàn thành các tiêu chí thoáng, xanh, sạch, đẹp theo tiêu chuẩn đô thị sinh thái và nông thôn mới.

Về văn hóa - xã hội, 100% di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong danh mục xếp hạng được bảo tồn và phát huy tốt. Triển khai hoàn thiện các công trình thiết yếu; bảo đảm 100 xã phường đạt "Xã, phường tiêu biểu"; 100% trường học đạt "Trường học hạnh phúc"; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỉ trọng lao động làm việc trong các ngành nghề dịch vụ - du lịch chiếm khoảng 50%; lao động qua đào tạo đạt 75% (lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 40%).

Xây dựng thành phố "3 không"

Về kinh tế, giá trị sản xuất ngành du lịch tăng bình quân trên 10%/năm, tổng lượt khách đến Hội An đạt tối thiểu 5 triệu lượt khách/ năm, tổng lượt khách lưu trú tăng bình quân 7%/năm. Hội An xác định xây dựng thành phố "3 không" về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gồm: không có điểm nóng về tình hình an ninh, trật tự; không có tội phạm có tổ chức và băng, nhóm; không có tụ điểm tệ nạn xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, để thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Hội An về thực hiện Nghị quyết số 31, Hội An đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Đẩy mạnh công tác quy hoạch; đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị và nông thôn; quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An "nhân tình thuần hậu". Tiếp tục đổi mới tư duy, cơ cấu ngành du lịch phù hợp với đặc điểm thời kỳ mới.

Điểm đến hấp dẫn của thế giới Theo Nghị quyết số 31, mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển TP Hội An đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II và đô thị du lịch quốc gia, mang tính đặc thù về sinh thái, di sản văn hóa, cảnh quan, môi trường, hiện đại, có bản sắc riêng với đô thị cổ Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là hạt nhân. Tiếp tục giữ vai trò là trung tâm giao lưu văn hóa, đối ngoại, thành phố sự kiện - lễ hội của Quảng Nam; xác lập vai trò động lực trong phát triển du lịch - dịch vụ của khu vực duyên hải miền Trung và cả nước, vươn tầm ra khu vực châu Á, là điểm đến hấp dẫn của thế giới...