Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam thu hút 80.000 lượt khách

Với chủ đề "Chuyển đổi số & Tăng trưởng xanh: Nâng tầm Du lịch Việt Nam", Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội - VITM 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12-4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội



Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo chiều 23-3 , bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá sự kiện du lịch lớn nhất trong năm có chủ đề "đúng và trúng" với xu hướng tất yếu của thế giới là tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Năm nay du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết điểm nhấn đáng chú ý nhất của hội chợ năm nay là hoạt động kết nối giao thương (B2B) diễn ra ngày 9-4, dành riêng cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 400 buyer, trong đó có khoảng 150 công ty lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm và khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Đây được xem là "cầu nối" trực tiếp giúp các bên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và ký kết hợp tác ngay tại sự kiện.

Khách hàng xếp hàng nhận quà tại VITM Hà Nội 2025

Hội chợ dự kiến có khoảng 450 gian hàng, thu hút sự tham gia của các cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, các hãng hàng không, các tổ chức du lịch quốc tế, cùng hơn 600 doanh nghiệp du lịch.

Bên cạnh đó dự kiến có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong thời gian diễn ra, hội chợ dự kiến thu hút 80.000 lượt khách tham quan, giao dịch. Nổi bật nhất là chương trình kết nối giao thương với một khối lượng lớn các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam (B2B) diễn ra trong ngày 9-4, dành riêng cho các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia hội chợ.

Hoạt động này dự kiến thu hút 350 - 400 người mua, trong đó có khoảng 150 công ty lữ hành từ các thị trường trọng điểm và 200 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Song song với hoạt động giao thương, hội chợ cũng diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C).

Trong khuôn khổ hội chợ cũng sẽ diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi về xu hướng phát triển du lịch trong thời đại số, các mô hình phát triển du lịch xanh, cũng như các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị và kinh doanh du lịch.

Tại hội chợ cũng diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch của Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) với các sản phẩm du lịch, chương trình giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Trả lời câu hỏi, trước những biến động chính trị thế giới phức tạp như hiện nay, ông đánh giá thế nào về những ảnh hưởng có thể xảy ra với ngành du lịch, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, khẳng định chắc chắn những biến động của thế giới hiện nay sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Việt Nam chịu ảnh hưởng không quá lớn nên ngành du lịch vẫn rất yên tâm để tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến cả trong và ngoài nước.

VITM 2026 bắt đầu đón khách tham quan từ ngày 10 đến 12-4 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội (Cung văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).