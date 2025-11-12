HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Hội Doanh nghiệp Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng: Gắn kết, lắng nghe và sẻ chia cùng hội viên

PV

(NLĐO) - Hội Doanh nghiệp Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng hội viên trên chặng đường phát triển bền vững

Ngày 11-11, Đoàn công tác Hội Doanh nghiệp Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình thăm, làm việc với hai doanh nghiệp hội viên: Công ty TNHH Bao bì Trung Phát (xã Hàm Tân) và Công ty TNHH Xây dựng & Môi giới nhà đất Đại Thịnh (xã Tân Lập).

Hoạt động này nhằm khích lệ tinh thần sản xuất, kinh doanh, tăng cường kết nối hợp tác và củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân địa phương. 

Tại điểm dừng đầu tiên, đoàn tham quan xưởng sản xuất bao bì của Trung Phát – đơn vị vận hành dây chuyền công nghệ cao, cung ứng sản phẩm thùng carton cho nhiều ngành hàng trong và ngoài tỉnh.

Doanh nghiệp này duy trì mức tăng trưởng ấn tượng: doanh thu từ 21 tỉ đồng năm 2020 lên gần 40 tỉ đồng năm 2024, riêng 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 20 tỉ đồng. Trung Phát hiện tạo việc làm cho 50–100 lao động địa phương, thu nhập bình quân tăng từ 4,1 triệu đồng/người/năm 2020 lên 8,7 triệu đồng/người/năm 2024, đồng thời nộp ngân sách tăng đều qua các năm.

Hội Doanh nghiệp Bình Thuận – tỉnh Lâm Đồng: Gắn kết, lắng nghe và sẻ chia cùng hội viên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng (thứ 2, trái sang) và đoàn tham quan tại xưởng của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát

Không chỉ sản xuất hiệu quả, công ty còn tích cực đóng góp cho cộng đồng, nổi bật là chương trình trao 12 con bò sinh sản giúp hộ nghèo tại xã Tân Xuân và Sông Phan cũ vươn lên ổn định cuộc sống.

Tiếp đó, đoàn đến thăm Công ty Đại Thịnh, đơn vị vừa khai trương mô hình dịch vụ ẩm thực, giải khát và trạm dừng chân trên tuyến Quốc lộ 55 hơn một tháng nay. Đây là hướng kinh doanh mới, thân thiện và chú trọng trải nghiệm khách hàng. Trước đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình nhà nước, luôn đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và tiến độ.

Song song với sản xuất, Công ty Đại Thịnh còn duy trì nhiều chính sách nhân văn: Thưởng lễ, du lịch nghỉ dưỡng cho nhân viên, đóng góp các quỹ xã hội, học bổng học sinh, tặng quà người nghèo và hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn.

Trong các buổi gặp gỡ, hội viên đã chia sẻ thông tin về thị trường, pháp lý, cơ hội hợp tác và cùng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chéo giữa doanh nghiệp trong hội.

Hội Doanh nghiệp Bình Thuận – tỉnh Lâm Đồng: Gắn kết, lắng nghe và sẻ chia cùng hội viên - Ảnh 2.

Hội Doanh nghiệp Bình Thuận tỉnh Lâm Đồng mong muốn gắn kết, lắng nghe và sẻ chia cùng hội viên

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh: "Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng trong hệ sinh thái phát triển kinh tế địa phương. Việc Hội thường xuyên đến thăm để lắng nghe và chia sẻ giúp hội viên gắn kết hơn, cùng phát triển trên nền tảng đoàn kết – trí tuệ – nhân văn – bền vững."

Kết thúc chương trình, đoàn đến Dinh Thầy Thím dâng hương tưởng niệm, cầu chúc bình an, thể hiện lòng biết ơn với các giá trị văn hóa, tâm linh lâu đời của vùng đất Bình Thuận xưa.

Chương trình khép lại trong không khí thân tình, cởi mở và tràn đầy kỳ vọng mới – hướng đến ba mục tiêu: kết nối cộng đồng doanh nhân – khích lệ đổi mới sáng tạo – lan tỏa giá trị đóng góp của doanh nghiệp với xã hội.

Hội Doanh nghiệp Bình Thuận – tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian tới, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh, hội nhập và đậm bản sắc địa phương.

Tin liên quan

Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông vận hành thử nghiệm 6 xã, phường

Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông vận hành thử nghiệm 6 xã, phường

(NLĐO) - Ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông vận hành thử nghiệm 6 phường, xã trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Bình Thuận Hiệp hội doanh nghiệp Lâm Đồng
