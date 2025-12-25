Hội đồng chiến lược Đại học Kinh tế TPHCM gồm những ai?

Ngày 25- 12, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) công bố quyết định thành lập Hội đồng Chiến lược phát triển UEH. Động thái nhằm thay thế hội đồng trường khi tổ chức này không còn tồn tại theo Nghị quyết 71-NQ/TW.

Hội đồng Chiến lược UEH do Giám đốc Đại học quyết định thành lập, đóng vai trò là kênh tham vấn chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định và điều hành trong toàn hệ thống.

Ra mắt hội đồng chiến lược UEH

Theo quy định, Hội đồng Chiến lược UEH thực hiện tư vấn cho Giám đốc UEH về các nội dung cốt lõi như: mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển đại học; định hướng phát triển tổ chức và hoạt động; chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực; định hướng đào tạo và khoa học – công nghệ; chiến lược gắn kết đối tác, doanh nghiệp và cựu người học; chủ trương sử dụng tài chính, tài sản; cùng các vấn đề quan trọng khác theo yêu cầu của Giám đốc UEH.

Thông qua chức năng tư vấn chiến lược, Hội đồng góp phần hỗ trợ UEH xây dựng các quyết sách dài hạn, phù hợp với xu thế giáo dục đại học hiện đại, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

ĐH kinh tế TPHCM, cho biết hội đồng chiến lược có 15 thành viên, bao gồm Chủ tịch và Thư ký. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số thông qua hình thức biểu quyết, họp định kỳ 3 tháng 1 lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu của UEH. Cách thức vận hành này nhằm bảo đảm tính khách quan, đa chiều và trách nhiệm trong từng nội dung tư vấn chiến lược.

Các thành viên Hội đồng được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; có quyền trình bày ý kiến, tham gia thảo luận và thống nhất các đề xuất tư vấn. Ý kiến của Hội đồng được tổng hợp, hoàn chỉnh thành văn bản chính thức gửi Ban Giám đốc UEH, làm cơ sở tham khảo cho các quyết định quản trị quan trọng. Các thành viên Hội đồng có phụ cấp trách nhiệm theo quy định của UEH.

Hội đồng Chiến lược UEH có nhiệm kỳ 5 năm, với số lượng thành viên không quá 15 người, bao gồm các thành viên trong và ngoài đại học. Đa số thành viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp bên ngoài UEH, nhiều người trong số đó từng tham gia Hội đồng đại học UEH trước đây hoặc có kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực liên quan.

Việc tăng cường sự tham gia của các thành viên bên ngoài giúp Hội đồng Chiến lược UEH mở rộng góc nhìn, kết nối thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động và xu hướng quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng tư vấn chiến lược và tính khả thi của các định hướng phát triển.

Danh sách Hội đồng Chiến lược phát triển UEH nhiệm kỳ 2025-2030: