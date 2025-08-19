Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo làm Chủ tịch Hội đồng ĐH Kinh tế TP HCM

Ngày 19-8, ĐH Kinh tế TP HCM (UEH) thông tin về Hội đồng Đại học (HĐĐH) nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định về việc công nhận HĐĐH, ĐH Kinh tế TP HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 27 thành viên và Quyết định công nhận GS- TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐĐH nhiệm kỳ 2025 – 2030.

GS- TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo

GS- TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, quê quán Hà Nội, tiến sĩ kinh tế, ngành Tài chính - Ngân hàng; năm 2015được phong hàm phó giáo sư, năm 2023 học hàm giáo sư. Tính đến nay, ông Bảo đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục đại học.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐĐH, ĐH Kinh tế TP HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Bảo đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng khoa Tài Chính (năm 2016); Trưởng phòng Đào tạo (năm 2020); Phó Hiệu trưởng Trường Công Nghệ và Thiết Kế thuộc ĐH Kinh tế TP HCM (năm 2021); Phó Hiệu trưởng và sau đó là Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TP HCM (năm 2022).

Tháng 6- 2025, tại Đại hội Đảng bộ ĐH Kinh tế TP HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, GS- TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo được bầu làm Bí thư Đảng ủy.