Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo làm Chủ tịch Hội đồng ĐH Kinh tế TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo làm Chủ tịch Hội đồng ĐH Kinh tế TP HCM

Huy Lân

(NLĐO)- Hội đồng Đại học, Đại học Kinh tế TP HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 thành viên do GS- TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 19-8, ĐH Kinh tế TP HCM (UEH) thông tin về Hội đồng Đại học (HĐĐH) nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định về việc công nhận HĐĐH, ĐH Kinh tế TP HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 27 thành viên và Quyết định công nhận GS- TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐĐH nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo làm Chủ tịch Hội đồng ĐH Kinh tế TP HCM- Ảnh 1.

GS- TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo

GS- TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, quê quán Hà Nội, tiến sĩ kinh tế, ngành Tài chính - Ngân hàng; năm 2015được phong hàm phó giáo sư, năm 2023 học hàm giáo sư. Tính đến nay, ông Bảo đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục đại học.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐĐH, ĐH Kinh tế TP HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Bảo đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng khoa Tài Chính (năm 2016); Trưởng phòng Đào tạo (năm 2020); Phó Hiệu trưởng Trường Công Nghệ và Thiết Kế thuộc ĐH Kinh tế TP HCM (năm 2021); Phó Hiệu trưởng và sau đó là Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TP HCM (năm 2022).

Tháng 6- 2025, tại Đại hội Đảng bộ ĐH Kinh tế TP HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, GS- TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Tin liên quan

Ngắm phân hiệu mới của ĐH Kinh tế TP HCM tại tỉnh Khánh Hòa

Ngắm phân hiệu mới của ĐH Kinh tế TP HCM tại tỉnh Khánh Hòa

(NLĐO) - Dự án là một trong 80 công trình trọng điểm cấp quốc gia khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025)

Nhóm sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM tạo hệ thống thanh toán bằng AI "siêu tốc"

(NLĐO) - Trong vòng 3-5 giây, màn hình hiển thị sẽ liệt kê đầy đủ danh sách các món ăn đã chọn, kèm theo số lượng, đơn giá và tổng số tiền cần thanh toán.

Mãn nhãn với buổi biểu diễn nghệ thuật đa giác quan ở ĐH Kinh tế TP HCM

(NLĐO)- Buổi biểu diễn nghệ thuật Tangible Performance đã thu hút chuyên gia công nghệ - nghệ thuật, nghệ sĩ, nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới tham dự

Nguyễn Khắc Quốc Bảo Đại học Kinh tế TP HCM UEH Hội đồng Đại học ĐH Kinh tế TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo