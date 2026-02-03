Hội đồng Vàng Thế giới: Giá vàng tăng vọt, giảm sốc và diễn biến tiếp theo

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới, đã đưa ra những nhận định về triển vọng nhu cầu vàng trong năm 2026.

Ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới

Những ngày qua, thị trường đã chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý, nổi bật nhất là giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce. Điều này cho thấy vàng đã phản ứng rất tích cực trước những bất ổn của bức tranh địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

"Có hai yếu tố chính cần lưu ý. Thứ nhất là các rủi ro địa chính trị tiếp tục gia tăng, đặc biệt với Greenland. Thứ hai là những lo ngại liên quan đến tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu các yếu tố này tiếp diễn, giá vàng nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng vững mạnh trong thời gian tới"- ông Shaokai Fan nhận định.

Tôi xin điểm lại những nhân tố có thể khiến giá vàng tiếp tục vững mạnh trong thời gian tới. Đó là tình trạng căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng cũng như những rủi ro về thương mại, những biến động về mặt chính sách.

Ngoài ra, việc đề cử tân Chủ tịch Fed cũng là một nhân tố mới có thể tác động đến thị trường. Quan điểm của người đứng đầu Fed đối với tính độc lập của cơ quan này cũng như chính sách lãi suất sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá vàng.

Thực tế cho thấy, giá vàng thời gian qua biến động mạnh, có những thời điểm điều chỉnh giảm nhưng nhìn chung vẫn duy trì ở mức cao. Điều này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với vàng, bao gồm cả nhu cầu phòng ngừa rủi ro lẫn hoạt động đầu cơ.

Ông Shaokai Fan nhận định sau một thời gian củng cố, giá vàng sẽ tiếp tục biến động và giữ mặt bằng cao trong thời gian tới. Những đợt giảm giá, như hồi tháng 10-2025, được xem là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vàng, thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) hoặc từ phía các ngân hàng trung ương.

Nhu cầu vàng đã tăng rõ rệt trong quý IV. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo của thị trường vẫn cần được theo dõi thêm và sẽ rõ ràng hơn khi có số liệu cụ thể của quý I/2026.

Giá vàng tăng vọt, giảm sốc, có còn là nơi "trú ẩn" an toàn?

Về diễn biến giá vàng, thời gian qua giá đã tăng rất mạnh, có thời điểm chỉ trong khoảng 1 tuần tăng từ 4.500 lên 5.000 USD/ounce, sau đó nhanh chóng tăng vọt lên mức giá kỷ lục 5.600 USD/ounce. Tuy nhiên, theo ông Shaokai Fan, việc điều chỉnh giảm sau đó xuống mức dưới 4.600 USD/ounce không phản ánh sự đảo chiều xu hướng, bởi các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn còn hiện hữu, trong khi tâm lý đầu cơ trên thị trường vẫn tồn tại.

Do đó, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới. Những biến động ngắn hạn này không làm suy giảm vai trò của vàng với tư cách là tài sản trú ẩn, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị. Thực tế cho thấy, mỗi khi xuất hiện các rủi ro hoặc căng thẳng mới, như tuyên bố của Mỹ về Greenland, giá vàng thường phản ứng nhanh theo hướng tăng, qua đó khẳng định vai trò phòng ngừa rủi ro của kim loại quý này.

Liệu giá vàng có tiếp tục sụt giảm ?

Câu hỏi của nhiều người quan tâm đến kim loại quý liệu chu kỳ tăng giá vàng lần này có gì khác so với các chu kỳ trước? Liệu có khả năng xuất hiện kịch bản giá vàng tăng mạnh rồi giảm sâu như các giai đoạn trước không?

Theo ông Shaokai Fan, tốc độ biến động giá vàng trong thời gian gần đây là khá nổi bật, nhưng không phải là lần đầu trong lịch sử. Chẳng hạn, năm 1979, giá vàng từng biến động còn mạnh hơn hiện tại. Tuy nhiên, điểm chung trong các chu kỳ là vàng thường phản ánh đúng những gì đang diễn ra với nền kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Ở thời đại mà các yếu tố vốn được xem là chắc chắn nay lại trở nên bất định, giá vàng chính là kênh thể hiện rõ nhất sự bất ổn đó. Đó cũng là lý do khiến vàng biến động mạnh thời gian qua.

Dù giá vàng giảm mạnh những ngày qua nhưng lượng người xếp hàng mua vàng tại Hà Nội không hề giảm. Ảnh: Dương Ngọc

Về câu hỏi liệu giá vàng sau khi tăng cao có thể sụt giảm hay không, ông Shaokai Fan cho rằng ở thời điểm hiện tại rất khó để đưa ra dự đoán chính xác. Chúng ta không thể khẳng định giá vàng sẽ tiếp tục tăng, đi ngang hay giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần theo dõi các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng giá vàng.

Có hai yếu tố cơ bản:

Thứ nhất, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Đây là khả năng có thể xảy ra và yếu tố này có thể hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Thứ hai, các biến động và bất ổn liên quan đến chính sách thương mại toàn cầu, vốn cũng thường thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn như vàng.

"Với hai yếu tố này, có thể kỳ vọng rằng giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới. Thay vì chỉ nhìn vào các chu kỳ trong quá khứ, chúng ta nên đánh giá thị trường dựa trên những diễn biến thực tế và các yếu tố nền tảng đang hiện hữu"- lãnh đạo Hội đồng Vàng Thế giới khuyến nghị.

Không có dấu hiệu xả vàng, các ngân hàng trung ương vẫn âm thầm gom hàng

Trước nghi vấn các quỹ lớn bán xả vàng chốt lời, ông Shaokai Fan khẳng định chưa có dữ liệu nào cho thấy hiện tượng này xảy ra. Theo ông, thông lệ hàng năm cho thấy các quỹ thường đẩy mạnh mua vào trong tháng 1.

Năm 2025, các ngân hàng trung ương tiếp tục là lực đỡ lớn của thị trường, với tổng lượng mua đạt 863 tấn. Dù thấp hơn mức đỉnh hơn 1.000 tấn của ba năm trước, xu hướng gom vàng vẫn duy trì tích cực, đặc biệt trong quý IV với 230 tấn.

Trong số các "tay chơi" lớn, Ngân hàng Trung ương Ba Lan tiếp tục mua ròng mạnh hai năm liên tiếp và dự kiến sẽ còn tăng. Kazakhstan - quốc gia sản xuất vàng vốn thường bán ra - nay cũng quay sang mua vào để phòng ngừa rủi ro. Brazil, Indonesia và Guatemala - từng vắng bóng - cũng đã quay lại thị trường.

Về triển vọng năm 2026, ông Fan cho rằng dù giá vàng đang điều chỉnh sau khi vượt mốc 5.000 USD/ounce, các yếu tố hỗ trợ vẫn rất vững chắc. Căng thẳng địa chính trị, rủi ro thương mại và đồn đoán quanh chính sách lãi suất của Fed sẽ tiếp tục là động lực chính.

Ông nhận định: "Biến động ngắn hạn là cơ hội để các nhà đầu tư tổ chức và ngân hàng trung ương tích lũy. Vàng cần được nhìn nhận là tài sản cân bằng danh mục, thay vì chỉ là công cụ đầu cơ."