Kinh tế

Hội đồng Vàng Thế giới lưu ý về đánh thuế giao dịch vàng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cần có những phương án hợp lý khi thực hiện chính sách thuế trong giao dịch vàng, trong đó tính tới khả năng tạo ra dòng chảy vàng xuyên biên giới.

Nghị trường Quốc hội những ngày qua "nóng" với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó Chính phủ đề xuất áp thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Hội đồng Vàng Thế giới lưu ý về đánh thuế giao dịch vàng - Ảnh 1.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tính cần thiết và những tác động (nếu có) khi áp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc phụ trách Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng bất kỳ giải pháp thuế nào được áp dụng ở Việt Nam cũng cần được thiết kế để đạt 2 mục tiêu. Thứ nhất là giảm tối đa tình trạng đầu cơ và thứ 2 là tránh hiện tượng làm thị trường bị lệch lạc, như buôn lậu hoặc người dân chuyển giao dịch từ thị trường chính thức sang thị trường phi chính thức/chợ đen để né thuế.

Vì thế, ông Shaokai Fan khuyến nghị cần có những phương án hợp lý khi thực hiện các chính sách về thuế trong giao dịch vàng. Nếu Việt Nam áp thuế đối với vàng, cần phải tính tới việc điều này có thể tạo ra dòng chảy vàng xuyên biên giới (từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại) do sự chênh lệch về mức thuế giữa các nước.

Liên quan đến sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu triển khai, ông Shaokai Fan nhận định việc thành lập sàn giao dịch vàng tập trung được xem là một bước đi đáng chú ý, nhưng điều quan trọng là phải xác định rõ mục tiêu của sàn.

"Nếu sàn giao dịch vàng tập trung được thiết kế để tạo thuận lợi cho vận hành thị trường vàng trong nước, giúp minh bạch hóa giao dịch và hỗ trợ định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế thì đây là cơ chế cần được thực hiện"- ông nhấn mạnh.

"TP HCM được Chính phủ định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Tôi cho rằng cần có nhiều cải cách và động thái tự do hóa thị trường vàng trước khi sàn giao dịch vàng có thể hiện thực"- ông Shaokai Fan khuyến nghị.

Hội đồng vàng thế giới sàn vàng đầu cơ vàng đánh thuế vàng tích lũy vàng
