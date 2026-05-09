Hội đồng Vàng Thế giới: Lời khuyên nào cho người "đu đỉnh" vàng giá cao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hội đồng Vàng Thế giới: Lời khuyên nào cho người "đu đỉnh" vàng giá cao?

Dương Ngọc

(NLĐO)- Theo Hội đồng Vàng Thế giới, vàng nên được xem là tài sản đầu tư dài hạn và mang tính chiến lược, không phải công cụ đầu cơ ngắn hạn.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng vàng nên được xem là tài sản đầu tư dài hạn và mang tính chiến lược, không phải công cụ đầu cơ ngắn hạn.

Hội đồng Vàng Thế giới: Lời khuyên nào cho người "đu đỉnh" vàng giá cao? - Ảnh 1.

Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng vàng nên được xem là tài sản đầu tư dài hạn và mang tính chiến lược, không phải công cụ đầu cơ ngắn hạn

Theo ông, nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao cần nhìn vàng trong tổng thể danh mục đầu tư. Khi nắm giữ trong thời gian dài, vàng có thể giúp ổn định giá trị danh mục, tăng khả năng chống chịu và duy trì sức mua. Một số nhà đầu tư có thể đạt lợi nhuận ngắn hạn, nhưng về dài hạn, Hội đồng Vàng Thế giới vẫn coi vàng là tài sản chiến lược, không phải tài sản để lướt sóng.

Ông Shaokai Fan cho biết hành vi tiêu dùng vàng của Việt Nam về cơ bản tương đồng với các nước ASEAN. Nhiều quốc gia trong khu vực đối mặt với lạm phát cao và đồng tiền thiếu ổn định, nên người dân tìm đến vàng để ổn định danh mục đầu tư và sinh kế. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Việt Nam nằm ở cấu trúc thị trường, chính sách và quy định.

Theo ông, Việt Nam có xu hướng đi ngược khu vực khi mức độ đầu tư và nhu cầu đối với vàng miếng, vàng xu giảm, trong khi lại tăng mạnh tại Indonesia và Thái Lan. Nguyên nhân là khả năng tiếp cận vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam còn hạn chế, làm gia tăng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế.

Về xu hướng giá vàng, ông cho rằng các yếu tố hỗ trợ giá vẫn còn. Khối ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng ròng mạnh, trong khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có xu hướng tăng đầu tư vào vàng trong bối cảnh lãi suất cao kéo dài. Ngoài ra, dòng vốn vẫn tiếp tục đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng ở châu Á.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Hội đồng Vàng Thế giới không dự báo giá vàng. Dù vậy, tổ chức này cho rằng giá vàng vẫn có khả năng tiếp tục tăng do nhiều yếu tố, trong đó có các vấn đề chưa được giải quyết như tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giá trị tương lai của đồng USD và tính bền vững nợ công Mỹ. Đó là những nhân tố có thể sẽ khiến cho các nhà đầu tư tìm đến vàng nhiều hơn. "Chẳng hạn, trong tháng Giêng vừa qua, những tuyên bố của Mỹ về việc muốn lấy lại Greenland đã khiến nhà đầu tư tìm đến vàng nhiều hơn"- ông nêu ví dụ.

Nên đầu tư bao nhiêu vào vàng?

Với câu hỏi nên phân bổ đầu tư bao nhiêu vào vàng, ông cho biết điều này phụ thuộc vào các tài sản mà nhà đầu tư đang nắm giữ.

Có một số báo cáo cho rằng nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng vàng khoảng 20% trong danh mục. Tuy nhiên, theo ông Shaokai Fan, không có một công thức chuẩn cho tất cả, vì điều này phụ thuộc vào các tài sản mà nhà đầu tư đang nắm giữ. Nếu nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản có rủi ro cao, việc tăng tỉ trọng vàng có thể giúp cân bằng lại rủi ro. Ngược lại, với những nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản ổn định, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ, việc duy trì tỉ trọng vàng nhỏ hơn vẫn có thể hợp lý.

Xét tổng thể, tỉ trọng đầu tư vàng trong danh mục của các nhà đầu tư trên thế giới hiện vẫn còn thấp, chỉ khoảng 1–2%. Điều đó cho thấy vẫn còn dư địa đáng kể để tăng đầu tư vào vàng trong thời gian tới. Mỗi nhà đầu tư nên xem xét tổng thể danh mục của mình để đưa ra quyết định phù hợp.

Tin liên quan

Hội đồng Vàng Thế giới nói về xu hướng đầu tư vàng thời gian tới

Hội đồng Vàng Thế giới nói về xu hướng đầu tư vàng thời gian tới

(NLĐO)- Quý 1 là giai đoạn nổi bật đối với hoạt động đầu tư vàng miếng và vàng xu tại khu vực ASEAN, song Việt Nam là thị trường ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

Hội đồng Vàng thế giới: Điểm bất thường của giá vàng và triển vọng thị trường vàng

(NLĐO)- Điều đáng chú ý, giá vàng giảm dù bối cảnh địa chính trị ngày càng leo thang, trái ngược với vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Hội đồng Vàng Thế giới phát triển cơ sở hạ tầng chung cho vàng kỹ thuật số

(NLĐO)- Hội đồng Vàng Thế giới vừa công bố sáng kiến nhằm xây dựng hạ tầng thị trường mới, qua đó mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo cho vàng kỹ thuật số.

giá vàng Hội đồng vàng thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo