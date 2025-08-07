HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hội đồng Vàng Thế giới nói về khả năng giá vàng giảm mạnh thời gian tới

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tại buổi họp báo ngày 7-8, phóng viên nêu câu hỏi quan điểm của Hội đồng Vàng Thế giới về nhận định xu hướng giá vàng có thể giảm mạnh thời gian tới.

Có ý kiến cho rằng hiện nay bài toán thuế quan giữa Mỹ và các nước cơ bản đã ngã ngũ, hạ nhiệt, các ngân hàng trung ương đã hết dư địa giảm lãi suất. Do đó, đến cuối năm, giá vàng thế giới có thể giảm rất mạnh về mức 3.000 USD/ounce.

Hội đồng Vàng Thế giới nói về khả năng giá vàng giảm mạnh thời gian tới- Ảnh 1.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Ảnh: WGC

Nêu quan điểm về nhận định này, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng Chính quyền Tổng thống Donald Trump là một trong những chính quyền khó đoán nhất từ trước đến nay liên quan đến chính sách cũng như tác động về mặt chính sách. Do đó, đến nay vẫn còn rất nhiều những yếu tố không chắc chắn về mặt thỏa thuận thương mại.

Thế giới hiện nay đang đổ dồn chú ý vào căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ với mức thuế quan cao hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu. Quan trọng hơn cả là thế giới đang chờ kết quả cuối cùng thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Có rất nhiều khía cạnh trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tác động đến thị trường vàng trong thời gian tới. Do đó, thương mại vẫn chưa rõ ràng và vẫn còn những yếu tố bất ổn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, theo ông Shaokai Fan, các ngân hàng trung ương vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đề nghị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất. "Do đó, việc cắt giảm lãi suất vẫn là yếu tố có lợi cho vàng chứ không phải bất lợi trong thời gian tới"- ông Shaokai Fan khẳng định.

Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan tâm đến vàng trong thời gian tới

Theo Báo cáo Xu hướng Nhu cầu Vàng quý II/2025 của Hội đồng Vàng Thế giới, tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý vừa qua đạt 1.249 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Shaokai Fan cũng cho biết hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ giá vàng với 166 tấn tăng thêm trong quý II. Trong đó, Trung Quốc đứng thứ tư.

Tuy nhiên, Việt Nam là trường hợp ngoại lệ. Việc đồng nội tệ mất giá cùng với giá USD tăng cao đã khiến giá vàng trong nước tăng vọt lên mức kỷ lục. Điều này tạo ra rào cản về khả năng chi trả khiến nhu cầu vàng trong quý 2 giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 9 tấn. Tuy nhiên, khi nhìn vào xu hướng dài hạn thì nhu cầu vẫn ở mức cao, và tổng giá trị vàng đầu tư tại Việt Nam thực tế đã tăng 12% tính theo giá trị đồng USD so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 997 triệu USD. Nhu cầu vàng trang sức tại Việt Nam quý II cũng giảm 20% so với cùng kỳ và 29% so với quý I.

Ông Shaokai Fan cho rằng các nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan tâm đến vàng trong thời gian tới.

Theo khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới, 95% nhà quản lý dự trữ ngân hàng trung ương tin rằng xu hướng tăng dự trữ vàng sẽ tiếp tục trong 12 tháng tới. 43% các ngân hàng trung ương được khảo sát cho biết họ sẽ tiếp tục mua vào với mức độ kỷ lục trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn còn khó đoán định.

Diễn biến thị trường vàng sắp tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến việc Ấn Độ và Trung Quốc đầu tư như thế nào vào vàng miếng và vàng xu, phụ thuộc việc căng thẳng thương mại được giải quyết như thế nào, phụ thuộc kết quả cuối cùng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Yếu tố bất ngờ là thuế quan Mỹ áp đặt với Ấn Độ cao hơn dự kiến. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng ở Ấn Độ. Tuy nhiên, vẫn cần chờ thêm những diễn biến tiếp theo.

Nhu cầu khối ngân hàng Trung ương vẫn mạnh, tuy nhiên sẽ không cao đến mức kỷ lục như 3 năm qua. Khảo sát khối ngân hàng Trung ương toàn cầu lượng mua vào vẫn còn tăng cao nhưng do giá vàng tăng nên số lượng các nhà đầu tư mua vào bao nhiêu vẫn cần chờ thời gian

Trước đó, bà Louise Street, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định: Trong nửa đầu năm 2025, giá vàng đã ghi nhận mức tăng mạnh lên tới 26% tính theo đồng USD. Với khởi đầu mạnh mẽ như vậy, giá vàng có khả năng sẽ dao động trong một biên độ tương đối hẹp trong nửa cuối năm 2025. Tuy nhiên, môi trường kinh tế vĩ mô vẫn rất khó lường, điều này có thể tiếp tục tạo thuận lợi cho đà tăng của giá vàng. Bất kỳ sự suy giảm đáng kể nào trong tình hình kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu đều có thể làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản tích trữ an toàn, từ đó đẩy giá vàng lên cao hơn nữa.

