Hội đồng vàng thế giới: Việt Nam ngược dòng xu hướng đầu tư vàng toàn cầu

Báo cáo Xu hướng Nhu cầu Vàng quý I/2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết tổng nhu cầu vàng trên toàn cầu đạt 1.206 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu đầu tư vàng dẫn dắt tăng trưởng khi đạt 552 tấn, tăng 170%, chủ yếu nhờ dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF vàng.

Tổng nhu cầu vàng trên thế giới trong quý I/2025 đạt 1.206 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa



Quý I vừa qua, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ghi nhận lượng vốn đổ vào tương đương 226 tấn, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Theo WGC, điều này phản ánh tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn kinh tế, chính sách và địa chính trị toàn cầu.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại WGC, nhận định: "Trong bối cảnh gia tăng rủi ro kinh tế và địa chính trị, nhu cầu đầu tư vào vàng dự kiến sẽ tăng trong các kênh đầu tư như quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và phi tập trung (OTC), trong khi đầu tư vàng miếng và vàng xu có thể vẫn giữ được sức hấp dẫn. Ngược lại, nhu cầu đối với vàng trang sức có thể còn yếu do giá vàng cao".

Tại thị trường đầu tư bán lẻ, vàng miếng và vàng xu tiếp tục giữ được sức hút với mức tăng nhẹ 3%, đạt 325 tấn. Trung Quốc là điểm sáng khi ghi nhận mức đầu tư bán lẻ cao thứ hai trong lịch sử. Trong khi đó, thị trường phương Tây chững lại, với Mỹ giảm 22% và châu Âu chỉ nhích nhẹ từ mức nền rất thấp.

Tại khu vực ASEAN, nhu cầu vàng miếng và vàng xu phần lớn tăng trưởng theo xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam là ngoại lệ. Nhu cầu đầu tư vàng trong nước giảm 15% so với cùng kỳ, chủ yếu do nguồn cung hạn chế, giá trong nước chênh lệch cao với thế giới, cùng với việc đồng nội tệ suy yếu khiến giá vàng theo USD tăng mạnh. Dù vậy, so với quý IV/2024, nhu cầu vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam vẫn tăng 46%.

Tại Việt Nam, tiêu thụ vàng trang sức trong quý I giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, dù vẫn tăng 5% so với quý IV/2024. Nguyên nhân chính vẫn là giá vàng cao, khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu.

Tổng nguồn cung vàng trong quý I vẫn duy trì ở mức 1.206 tấn, tương đương cùng kỳ năm trước, nhờ sản lượng khai thác đạt kỷ lục, bù đắp cho lượng vàng tái chế sụt giảm nhẹ. Nhu cầu vàng trong lĩnh vực công nghệ ổn định ở mức 80 tấn.

Bà Louise Street, chuyên gia phân tích cấp cao của WGC, nhận định: "Bối cảnh bất ổn kéo dài từ thương mại, chính sách tài khóa của Mỹ đến các yếu tố địa chính trị đã tạo động lực lớn cho nhu cầu đầu tư vàng. Đây là quý đầu tiên từ năm 2016 mà tổng nhu cầu đầu tư đạt mức cao như vậy".

"Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, nhu cầu tích trữ vàng như một tài sản an toàn có thể tiếp tục gia tăng trong những tháng tới"- bà Louise Street nhận định.