Hội đồng Vàng Thế giới phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng thời gian tới

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng thời gian tới, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc phụ trách Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng vấn đề thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng.

Trước câu hỏi hiện chính sách thuế giữa Mỹ và Trung Quốc đã có sơ bộ, thời gian tới nhà đầu tư cần chú ý các yếu tố nào có thể tác động tới giá vàng? Ông Shaokai Fan cho rằng thỏa thuận thuế quan đã thành hình sau cuộc họp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump bên lề hội nghị cấp cao APEC gần đây. "Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý đây mới chỉ là một thỏa thuận tạm thời trong một năm. Lịch sử cho thấy chính sách thương mại của Mỹ có thể thay đổi bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với các chính sách từ Nhà Trắng. Chúng tôi cho rằng yếu tố thương mại và thuế quan vẫn còn tồn tại, cần được quan sát"- ông nhận định.

Ngoài ra, theo ông Shaokai Fan, các yếu tố tác động đến giá vàng mà nhà đầu tư cần quan tâm gồm:

Thứ nhất là chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Mỹ, với những động thái sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên quan đến việc cắt giảm lãi suất sẽ tác động tích cực tới vàng.

Thứ hai là tính độc lập của Fed. Đây là một trong những yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin vào đồng USD cũng như niềm tin vào các thể chế của Mỹ, từ đó tác động đến giá vàng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, vàng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhiều nhà đầu tư nhờ sự kết hợp của hai yếu tố quan trọng:

Thứ nhất, là mức nợ công ngày càng gia tăng tại nhiều quốc gia. Gánh nặng nợ chính phủ đang trở thành một rủi ro lớn trong bối cảnh tài khóa toàn cầu thiếu bền vững.

Trong khi đó, các chuẩn mực của các hệ thống quốc tế đang bị xói mòn và suy yếu, khiến niềm tin vào các hệ thống quốc tế và các cách tiếp cận của hệ thống quốc tế ngày càng giảm; nói khác đi khả năng khả đoán của hệ thống quốc tế giảm sút. Trong bối cảnh đó, tự nhiên trở thành một tài sản hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

"Một yếu tố quan trọng tác động tới giá vàng là tâm lý muốn phòng tránh rủi ro toàn cầu, trong đó có lo sợ về bong bóng trong lĩnh vực công nghệ AI. Nếu công nghệ AI thực sự là bong bóng và vỡ, sẽ khiến vàng và một số tài sản khác trở thành tài sản trú ẩn chiến lược"- ông phân tích.

Hội đồng Vàng Thế giới không có số liệu vàng người dân Việt Nam đang nắm giữ

Trước thông tin cho rằng người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400-500 tấn vàng, tương đương 35-40 tỉ USD, tức gần 8% GDP, ông Shaokai Fan cho biết Hội đồng Vàng Thế giới không có con số ước lượng số vàng người dân Việt Nam đang nắm giữ là bao nhiêu. "Chúng tôi không thể theo dõi được lượng vàng mà người dân Việt Nam đang nắm giữ đến thời điểm hiện nay là bao nhiêu"- ông khẳng định.

Về giải pháp về pháp huy động vàng trong dân, ông Shaokai Fan cho rằng Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm từ các thị trường khác. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vàng là một phần không thể thiếu trong hệ thống tài chính, vàng đã được đưa vào các tài khoản ngân hàng, và người dân có thể sử dụng vàng để chuyển khoản hoặc thanh toán giữa các cá nhân.