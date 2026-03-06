HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hội đồng Vàng thế giới: Xu hướng đồng USD tiếp tục giảm tác động tới giá vàng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hội đồng Vàng thế giới (WGC) bình luận về mức tăng của giá vàng tháng 2, khi đồng USD quay đầu suy yếu và khả năng tiếp tục giảm.

Lực mua bắt đáy xuất hiện

Giá vàng tăng thêm 5% trong tháng 2, lên mức 5.222 USD/ounce, qua đó nâng mức tăng từ đầu năm đến nay lên khoảng 20%. Tuy nhiên, diễn biến giá vàng tính theo các đồng tiền khác lại khá trái chiều. Đồng rupee của Ấn Độ tăng mạnh sau khi Mỹ nới lỏng các biện pháp thuế quan, khiến giá vàng trong nước giảm 3,5%. Tương tự, đồng nhân dân tệ tăng giá cũng khiến giá vàng tính theo nội tệ tại Trung Quốc đi xuống.

Mô hình Phân bổ lợi nhuận vàng (GRAM) của WGC cho thấy mức tăng của giá vàng chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng USD, đặc biệt so với các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi (Biểu đồ dưới). Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Tuy nhiên, mô hình vẫn chưa giải thích hết mức tăng này, thể hiện qua phần dư dương khá lớn. Sau đợt tăng mạnh trong tháng 1, độ biến động kỳ vọng giảm mạnh có thể đã gây áp lực khiến giá vàng giảm sâu hơn trong nửa đầu tháng 2. Dù vậy, giá vàng nhiều khả năng được nâng đỡ bởi lực mua mạnh từ châu Á, thể hiện qua diễn biến giá vàng trong các phiên giao dịch tại châu Á cũng như khối lượng giao dịch cao trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải. Yếu tố này hiện chưa được phản ánh đầy đủ trong mô hình của WGC.

Các quỹ ETF vàng thu hút thêm 5,3 tỉ USD trong tháng 2 (tương đương 26 tấn), dẫn đầu bởi Bắc Mỹ và châu Á. Trái lại, các quỹ tại châu Âu lại ghi nhận dòng vốn rút ròng 1,8 tỉ USD (tương đương 13 tấn).

Khi đồng USD quay đầu suy yếu

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), xu hướng giảm của chỉ số đô la Mỹ (DXY) có thể tiếp diễn sau nhịp phục hồi ngắn hạn gần đây, qua đó tạo yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng trong thời gian tới.

DXY đã tránh được nguy cơ giảm sâu trong tháng 1 nhờ dữ liệu kinh tế tích cực và diễn biến thuận lợi trên thị trường hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, WGC cho rằng đây chỉ là sự phục hồi tạm thời. Trong trung hạn, đồng USD vẫn đối mặt khả năng suy yếu khi so với các giai đoạn lịch sử và các nền kinh tế lớn khác, USD cùng thị trường cổ phiếu Mỹ vẫn được đánh giá ở mức định giá cao.

Bên cạnh đó, lợi thế "kép" thu hút nhà đầu tư nước ngoài - gồm cổ phiếu Mỹ tăng mạnh và đồng USD mạnh - đang dần suy giảm, trong khi châu Âu và Nhật Bản nổi lên như những thị trường thay thế đáng chú ý. Trong các chu kỳ giảm trước đây của USD, thị trường cổ phiếu Mỹ thường diễn biến kém hơn các thị trường khác, đồng thời đồng bạc xanh có xu hướng giảm mạnh ngay từ giai đoạn đầu do dòng vốn rút khỏi Mỹ.

WGC cũng cho rằng đồng USD yếu hơn phù hợp với định hướng chính sách kinh tế của Mỹ, vốn khuyến khích đưa hoạt động sản xuất trở lại trong nước. Hiện dòng vốn rút ra chủ yếu diễn ra ở thị trường cổ phiếu, trong khi trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn thu hút nhà đầu tư. Trong thời gian tới, dòng vốn vào thị trường cổ phiếu có thể trở thành yếu tố quan trọng định hướng xu hướng của USD.

Điều này có ý nghĩa gì đối với vàng?

Đồng USD suy yếu, sự bất định gia tăng về chính sách và địa chính trị, cùng với dòng vốn biến động mạnh hơn là những yếu tố có lợi cho vàng. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ sang vàng cũng tạo thêm lực hỗ trợ cho kim loại quý này.

Tuy nhiên, vàng cũng đối mặt với một số rủi ro: Mức giá cao của vàng có thể tiếp tục khiến một số nhà đầu tư thận trọng. Nếu dòng vốn tài chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn tại châu Âu, Nhật Bản và các khu vực khác, vàng tại các thị trường này có thể trở nên kém hấp dẫn hơn, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu trong nước tăng trưởng tích cực. WGC cho biết một số quỹ ETF vàng tại châu Âu đã ghi nhận dòng vốn rút ra trong tháng 2, khi đợt tăng giá mạnh của vàng trong tháng 1 đã thúc đẩy nhà đầu tư chốt lời.

Phản ứng trước xung đột bùng phát

Cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2 đã khiến giá các loại tài sản phản ứng ngay lập tức - điều không gây nhiều bất ngờ - trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 3. Giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên, trong khi lợi suất trái phiếu giảm nhẹ. Giá vàng cũng bật tăng, tăng gần 5% chỉ trong hai phiên giao dịch.

Trong lịch sử, vàng tăng giá trong khoảng hai phần ba số trường hợp khi căng thẳng địa chính trị gia tăng mạnh. Tuy nhiên, diễn biến trong hai tuần tiếp theo thường khó dự đoán hơn, với biên độ lợi suất của vàng dao động rộng hơn (từ +8% đến -3%) và tỉ lệ tăng giá giảm xuống còn khoảng 57%.

Tóm lại, theo WGC, sự phục hồi của đồng USD - được thúc đẩy bởi cuộc xung đột hiện tại - có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và xu hướng đồng USD tiếp tục giảm sẽ có lợi cho giá vàng.

Tin liên quan

Hội đồng Vàng Thế giới: Giá vàng tăng vọt, giảm sốc và diễn biến tiếp theo

Hội đồng Vàng Thế giới: Giá vàng tăng vọt, giảm sốc và diễn biến tiếp theo

(NLĐO)- Việc giá vàng giảm mạnh vừa qua không phản ánh sự đảo chiều xu hướng, bởi các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn hiện hữu cùng tâm lý đầu cơ.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới về thị trường vàng

(NLĐO)- Dù đầu tư vàng toàn cầu tăng mạnh, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về nguồn cung, chênh lệch giá vàng với quốc tế hơn 550 USD/ounce.

Hội đồng Vàng thế giới nói về triển vọng thị trường vàng 2026

(NLĐO)- Vàng bước vào năm 2026 sau giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, khẳng định vai trò bền vững trong hệ thống tài chính toàn cầu, theo Hội đồng Vàng thế giới

Hội đồng vàng thế giới giá vàng
