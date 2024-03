Cuốn hồi ký gây chấn động của Britney Spear sẽ có mặt tại Việt Nam

Sau khi tạo cơn sốt trên toàn cầu vào cuối năm 2023, cuốn hồi ký gây chấn động của 'Công chúa nhạc Pop' Britney Spears sẽ ra mắt tại Việt Nam, dự kiến vào quý 2 năm 2024.



Vào tháng 6-2021, màn phát biểu dài hơn 20 phút của Britney Spears trước phiên tòa công khai đã gây chấn động đối với nền âm nhạc thế giới. Việc nói ra sự thật về 13 năm bị lạm dụng dưới quyền giám hộ không chỉ thay đổi cuộc đời cô mà còn đánh động đến vô số người trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ.

"Người đàn bà trong tôi" (tựa gốc: The Woman in Me) là cuốn sách đã "lật lại" cuộc đời của "Công chúa nhạc Pop" với những tiết lộ chân thực và đau lòng. Nhưng hơn hết, nó còn là câu chuyện cảm động và đáng suy ngẫm về danh tiếng, sự tự do và tình mẫu tử.

Chỉ một tuần sau khi phát hành tại Mỹ, cuốn hồi ký đã nhanh chóng trở thành sách bán chạy số 1 do New York Times bình chọn với hơn 1,1 triệu bản được bán ra, bao gồm các đơn đặt hàng, bản in, điện tử và sách nói.

Tính đến tháng 1-2024, "Người đàn bà trong tôi" đã bán được hơn hai triệu bản ở Mỹ và được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính khoảng 3 triệu bản in trên toàn cầu.

First News - Trí Việt đã tham gia vào vòng đấu giá được tuyển chọn gắt gao và vượt qua nhiều đơn vị xuất bản khác để giành được bản quyền chuyển ngữ, mang cuốn hồi ký này đến với bạn đọc Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ Britney.

Qua lời kể và góc nhìn của Britney, chúng ta sẽ hiểu thêm về những góc tối đằng sau ánh hào quang của nghệ sĩ, rằng để được biết đến cô ấy phải đánh đổi và từ bỏ những gì. Đồng thời, chúng ta cũng hiểu được đằng sau những phản ứng bốc đồng của cô trong quá khứ là những nỗi đau giấu kín.

Cuốn hồi ký phơi bày nhiều góc khuất

Trong cuộc phỏng vấn cùng tờ People, cô chia sẻ: "Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải lên tiếng và người hâm mộ xứng đáng được nghe điều đó trực tiếp từ tôi. Không còn âm mưu, không còn dối trá - chỉ có tôi sở hữu quá khứ, hiện tại và tương lai của mình".

Trong cuốn tự truyện của mình, Britney cho biết quãng thời gian suy sụp nhất cuộc đời cô là giai đoạn năm 2007-2008. Cô mắc phải nhiều vấn đề tâm lý, bị tước quyền nuôi con, bị truyền thông theo dõi và cuối cùng là bị đặt dưới quyền giám hộ.

Tiếp sau đó là quãng thời gian 13 năm bi kịch, bị đối xử như nô lệ, không thể sử dụng số tiền mình kiếm được và thậm chí là bị cấm sinh con.

Với "Người đàn bà trong tôi", người đọc không nhất thiết phải đồng cảm với cuộc đời cô ấy, nhưng thông qua góc nhìn và suy nghĩ của chính Britney, chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn về những năm tháng biến động đã qua trong cuộc đời của biểu tượng âm nhạc một thời.

Cuốn hồi ký của Britney Spears được dịch sang tiếng Việt

Tuy có nhiều tiết lộ gây chấn động trong sách nhưng Britney khẳng định rằng quyển hồi ký của mình không nhằm mục đích xúc phạm bất kỳ ai. Việc kể lại quá khứ là để giúp cô khép lại những điều đau thương và chào đón một tương lai tốt đẹp hơn.

Đồng thời, cô cũng hy vọng cuốn sách của mình sẽ giúp cho những ai đang cảm thấy cô đơn, bị tổn thương hoặc hiểu lầm tìm được sự đồng cảm.