Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM tiếp Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM

Ngày 16-4, Thiếu tướng, PGS-TS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM (VAVA) đã tiếp đón Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập đến thăm và làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ xúc động khi Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập đến thăm và làm việc với VAVA. Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra vào thời điểm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, ông Đường Lập là nhà ngoại giao cấp Tổng lãnh sự đầu tiên làm việc với VAVA.

Năm 2026 kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Đến nay, chất độc da cam đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ 4. Tại TPHCM hiện có 25.000 người là nạn nhân chất độc da cam.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết hiện nay, VAVA đã có nhìn nhận, quan điểm và cách làm khác đối với nạn nhân chất độc da cam. "Chúng tôi không để họ mãi ở thân phận nạn nhân mà muốn biến họ trở thành những người truyền cảm hứng. Họ phấn đấu vượt lên số phận, vượt lên chính mình và lan tỏa tinh thần đó đến với mọi người, kể cả những người khỏe mạnh" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nói.

Để làm được điều này, cần phải chăm sóc sức khỏe, trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống cho các nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, trao cơ hội, điều kiện để các nạn nhân thể hiện năng lực, giá trị của bản thân.

Chủ tịch VAVA nhấn mạnh cần có sự hỗ trợ, đoàn kết của bạn bè quốc tế, kêu gọi những tấm lòng nhân hậu của cộng đồng quốc tế. "Đó là những người yêu công lý, lương tri, nhân hậu và có lòng trắc ẩn" - Chủ tịch VAVA nói.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết VAVA sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Ông mong muốn chuỗi hoạt động này sẽ có sự đồng hành về chủ trương và ủng hộ của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM cùng sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng người Trung Quốc tại thành phố.



Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập đánh giá buổi làm việc với VAVA rất quan trọng. Ông Đường Lập bày tỏ đồng tình với quan điểm lịch sử thì không thể quên nhưng cũng nên hướng về tương lai. Theo ông, người Trung Quốc cũng biết đến chất độc da cam và rất đồng cảm đối với những tác hại, nỗi đau mà chất độc da cam để lại cho Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Đường Lập đề nghị hai bên bàn những giải pháp tích cực hướng tới tương lai. Theo đó, không chỉ bàn những giải pháp ủng hộ, hỗ trợ mà hai bên còn bàn tổ chức các hoạt động nhằm truyền đi thông điệp không mong muốn xảy ra chiến tranh, cùng giữ gìn nền hòa bình.

Ông Đường Lập nhấn mạnh Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với VAVA để thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng.

Đối với chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM khẳng định sẽ tham gia tích cực và kêu gọi nhiều đơn vị, doanh nghiệp cùng tham gia.

Ông gợi ý dịp này có thể tổ chức hoạt động kêu gọi các đơn vị tham gia ủng hộ kinh phí để chăm lo, đầu tư vào giáo dục cho nạn nhân chất độc da cam.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập khẳng định các hoạt động hướng về cộng đồng cần làm lâu dài, thường xuyên. Do đó, trong thời gian tới, ông mong muốn sẽ phối hợp với VAVA nhiều hơn nữa để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực để hướng về cộng đồng.