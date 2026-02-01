Hội nghị Đảng viên 213 phường Bình Lợi Trung: Cầu thị, lắng nghe và hành động thực chất

Ngày 1-2, Đảng ủy phường Bình Lợi Trung, TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với các đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213/2020.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được thông tin 10 điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của phường năm 2025.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bình Lợi Trung dự hội nghị

Theo đó, phường đã kịp thời kiện toàn bộ máy chính trị, thành lập các bộ phận tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Lợi Trung…

Đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tham dự hội nghị

Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Tính đến ngày 31-12-2025, tổng thu thuế trên địa bàn phường là 950,6 tỉ đồng, đạt 127%; giải quyết 574 trường hợp về lĩnh vực đăng ký kinh doanh; hồ sơ đã giải quyết 15.879/16.337…

Đảng viên tham dự hội nghị theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của phường trong năm 2025

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Lợi Trung Võ Hoàng Phú cũng thông tin một số nội dung trọng tâm năm 2026. Phường sẽ tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Lợi Trung Võ Hoàng Phú thông tin về nhiệm vụ trọng tâm 2026

Đồng thời tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý đô thị và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là dự án Rạch Xuyên Tâm…

Hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng của các đảng viên theo Quy định 213.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung Thái Thị Hồng Nga phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung Thái Thị Hồng Nga, cho biết mục tiêu cao nhất của hội nghị là cùng nhau trao đổi thẳng thắn, xây dựng, vì mục tiêu chung là làm cho khu phố, cho phường Bình Lợi Trung ngày càng tốt hơn.

Bà Thái Thị Hồng Nga cho biết Bình Lợi Trung là phường đang trong quá trình phát triển nhanh, kéo theo nhiều vấn đề mới nảy sinh trong quản lý đô thị, trật tự xây dựng, môi trường, an sinh xã hội, an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Do đó rất cần sự đồng hành trí tuệ, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ đảng viên 213.

"Mỗi ý kiến góp ý của các đồng chí, dù nhỏ, đều rất quý báu, bởi đó là những kinh nghiệm thực tiễn, những góc nhìn đa chiều, xuất phát từ nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, giúp địa phương hoàn thiện hơn trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ" - bà Thái Thị Hồng Nga đúc kết.

Đảng ủy phường sẽ luôn lắng nghe nghiêm túc, cầu thị các ý kiến đóng góp; từng bước nâng cao chất lượng thực hiện Quy định 213 thực chất - hiệu quả - bền vững, tránh hình thức.