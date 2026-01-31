HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

PHAN ANH

(NLĐO) - Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận về số năm tuổi Đảng, mà còn là minh chứng cho hành trình gắn bó, cống hiến và niềm tự hào của đảng viên

Sáng 31-1, Đảng ủy phường Bình Lợi Trung, TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026.

Phát biểu ôn truyền thống, bà Thái Thị Hồng Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung, cho biết ngày 3-2-1930, cách đây 96 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta.

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 1.

Bà Thái Thị Hồng Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung - phát biểu ôn truyền thống Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: PHAN ANH

Từ ngày có Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt; tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.

Bà Thái Thị Hồng Nga cho hay Đảng bộ và nhân dân phường Bình Lợi Trung tự hào được kế thừa truyền thống cách mạng anh hùng của vùng đất Bình Hòa - Thạnh Mỹ Tây.

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 2.

Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đảng viên Đoàn Văn Đồng 65 năm tuổi Đảng; Ảnh: PHAN ANH

Trên mảnh đất này, trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, nhiều căn cứ cách mạng, hầm bí mật đã được xây dựng; nhiều cán bộ, đảng viên kiên cường bám trụ, lãnh đạo phong trào cách mạng, góp phần làm nên những thắng lợi chung của dân tộc.

"Truyền thống vẻ vang ấy chính là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng bộ và nhân dân phường Bình Lợi Trung hôm nay tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển địa phương" - bà Thái Thị Hồng Nga khẳng định.

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 3.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải. Ảnh: PHAN ANH

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Bình Lợi Trung chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: PHAN ANH

Đợt ngày 3-2-2026, Đảng bộ phường có 45 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có một đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 11 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

"Các đồng chí chính là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau" - bà Thái Thị Hồng Nga nhấn mạnh.

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 5.

Ông Trần Công Lợi xúc động phát biểu khi được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ảnh: PHAN ANH

Nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ông Trần Công Lợi (đảng viên sinh hoạt Chi bộ Khu phố 49), xúc động: "Mỗi tấm Huy hiệu Đảng cài lên ngực áo không chỉ là sự ghi nhận về số năm tuổi Đảng, mà còn là minh chứng cho hành trình gắn bó, cống hiến và niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam".

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 6.

Đảng viên trẻ Nguyễn Thùy Bảo Trân, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bình Lợi Trung, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHAN ANH

Tiếp bước các thế hệ cha ông, đảng viên trẻ Nguyễn Thùy Bảo Trân, Bí thư Đoàn Thanh niên phường, chia sẻ được hiện diện trong buổi lễ hôm nay là một trải nghiệm rất đặc biệt. Bởi từ chính những tấm gương cụ thể, gần gũi của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, thế hệ trẻ cảm nhận rõ ràng giá trị của hai chữ "cống hiến".

Đảng viên trẻ Nguyễn Thùy Bảo Trân hứa sẽ tiếp tục ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, chủ động dấn thân, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, việc cần thanh niên.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại buổi lễ:

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 7.

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 8.

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 9.

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 10.

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên - Ảnh 11.

TPHCM Đảng viên trao huy hiệu Đảng huy hiệu đảng phường Bình Lợi Trung đợt ngày 3-2-2026
