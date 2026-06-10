Hội nghị Ngoại vụ: Định vị thương hiệu địa phương

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đã chủ trì khai mạc Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026 vào ngày 10-6 tại Hội trường Sở Ngoại vụ TPHCM. Đây là diễn đàn thiết thực nhằm đánh giá toàn diện công tác đối ngoại và chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đã chủ trì khai mạc Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn ghi nhận các địa phương đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư (FDI), thúc đẩy xuất khẩu, du lịch và ngoại giao văn hóa.

Tuy nhiên, trước bối cảnh cạnh tranh chiến lược và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra gay gắt, ông Ngô Lê Văn nhấn mạnh cần thay đổi tư duy sâu sắc rằng địa phương không còn là hậu phương, mà phải là "tuyến đầu" hội nhập, nơi trực tiếp đón nhận các dòng vốn, tri thức và công nghệ cao.

Hội nghị thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn đọng như hiệu quả ngoại giao kinh tế chưa đồng đều, việc thực thi các thỏa thuận đã ký kết còn thiếu chiều sâu và đội ngũ cán bộ nhiều nơi còn mỏng.

Để khắc phục, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao gợi mở 4 vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.

Một là chủ động kiến tạo cơ hội hợp tác quốc tế dựa trên lợi thế cạnh tranh riêng biệt của từng địa phương.

Hai là quyết liệt triển khai các thỏa thuận đã ký kết thành dự án thực tiễn, ưu tiên giành lợi thế trong các lĩnh vực lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh.

Ba là tận dụng công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa để định hình thương hiệu địa phương.

Bốn là kiện toàn cơ chế phối hợp giữa các cấp, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đối ngoại bản lĩnh, chuyên nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026 ngày 10-6 tại Hội trường Sở Ngoại vụ TPHCM

Hội nghị kỳ vọng sẽ mở ra những tư duy và cách làm đột phá, đưa công tác đối ngoại địa phương lên một tầm cao mới trong giai đoạn hội nhập toàn diện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn chụp ảnh cùng các đại biểu tại hội nghị ngày 10-6

Cũng tại hội nghị, Cục trưởng Cục ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác đối ngoại địa phương và ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hội nhập mới.

Về công tác phối hợp, bà đánh giá cao sự gắn kết giữa trung ương và địa phương theo tinh thần "cùng tư duy, cùng hành động".

Để tạo đột phá, công tác đối ngoại địa phương cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tâm thế "tham gia" sang "chủ động kiến tạo", nhằm thu hút tri thức và công nghệ toàn cầu. Đặc biệt, cần tiên phong phát huy "sức mạnh mềm" từ bản sắc văn hóa để định vị thương hiệu địa phương.

Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao Lê Thị Hồng Vân phát biểu tại hội nghị ngày 10-6.

Đồng thời, bà Lê Thị Hồng Vân đề xuất tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm gồm đẩy mạnh số hóa dữ liệu, siết chặt kỷ luật thực thi và nâng cao năng lực cán bộ.

Mục tiêu tối thượng là triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, phát huy tối đa sức mạnh con người Việt Nam và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.