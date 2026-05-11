HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Vốn FDI từ Indonesia vào TP HCM đạt 167 triệu USD

Tin,ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng của TPHCM trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy ngày 11-5 đã có buổi tiếp thuyền trưởng tàu KRI Bima Suci - Đại tá Sugeng Hariyanto - cùng đoàn công tác Hải quân Indonesia đến chào xã giao nhân chuyến thăm thành phố.

Indonesia có tổng số vốn FDI đạt 167 triệu USD tại TP HCM - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi tiếp hôm 11-5 tại trụ sở UBND TPHCM

Tiếp đoàn, ông Trần Văn Bảy cho biết chuyến thăm hữu nghị của tàu Hải quân Indonesia không chỉ là biểu tượng cho sự tin cậy chính trị bền chặt giữa hai nước, mà còn là nhân tố góp phần tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hải quân nói riêng, quan hệ đối ngoại quốc phòng giữa Việt Nam và Indonesia nói chung.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.  Việt Nam trở thành nước Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN. 

Ông Trần Văn Bảy cho biết ở cấp độ địa phương, TPHCM luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Indonesia. 

TPHCM hiện kết nghĩa với chính quyền TP Padang, tỉnh Tây Sumatra (kế thừa từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và năm nay kỷ niệm tròn 10 năm hai địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị.

Trong những năm qua, TPHCM đã trở thành điểm đến tin cậy và hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia.

Tính đến tháng 2-2026, Indonesia có 121 dự án đầu tư với tổng số vốn FDI đạt 167 triệu USD, xếp thứ 32/152 quốc gia/vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại TPHCM. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TPHCM và Indonesia đạt hơn 1,5 tỉ USD.

Cũng tại buổi tiếp, Đại tá Sugeng Hariyanto bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển nổi bật của TPHCM, mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước.

Indonesia có tổng số vốn FDI đạt 167 triệu USD tại TP HCM - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tiếp thuyền trưởng tàu KRI Bima Suci - Đại tá Sugeng Hariyanto - cùng đoàn công tác Hải quân Indonesia tại trụ sở UBND TPHCM

Trong thời gian lưu lại thành phố, thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng nhằm thúc đẩy hợp tác hàng hải, phát triển năng lực chuyên môn, xây dựng mạng lưới kết nối nhân dân bền vững trong khu vực.

Trước đó, đoàn công tác Hải quân Indonesia đã dâng hoa tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao to lớn của vị lãnh tụ đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Ngày 10-5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia, thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á, cập cảng Sài Gòn- Hiệp Phước trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài đến ngày 13-5.

Indonesia có tổng số vốn FDI đạt 167 triệu USD tại TP HCM - Ảnh 3.

Thuyền trưởng tàu KRI Bima Suci - Đại tá Sugeng Hariyanto - tặng quà lưu niệm cho Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy

Tin liên quan

TP HCM sẵn sàng cho cú hích tăng trưởng hai con số

TP HCM sẵn sàng cho cú hích tăng trưởng hai con số

(NLĐO) - Bước sang năm 2026, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, phát triển nhanh nhưng bền vững.

Tình cảm sâu nặng của kiều bào đối với TP HCM

Năm 2025, lượng kiều hối về TP HCM đạt 10,3 tỉ USD, tăng khoảng 8% so với năm 2024

Nhật Bản: Đối tác đặc biệt quan trọng của TP HCM

Tính đến cuối năm 2025, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại thành phố, với hơn 2.200 dự án, tổng vốn đăng ký trên 15 tỉ USD

đầu tư Indonesia tàu hải quân Phó chủ tịch UBND TPHCM Quốc phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo