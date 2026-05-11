Vốn FDI từ Indonesia vào TP HCM đạt 167 triệu USD

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy ngày 11-5 đã có buổi tiếp thuyền trưởng tàu KRI Bima Suci - Đại tá Sugeng Hariyanto - cùng đoàn công tác Hải quân Indonesia đến chào xã giao nhân chuyến thăm thành phố.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi tiếp hôm 11-5 tại trụ sở UBND TPHCM

Tiếp đoàn, ông Trần Văn Bảy cho biết chuyến thăm hữu nghị của tàu Hải quân Indonesia không chỉ là biểu tượng cho sự tin cậy chính trị bền chặt giữa hai nước, mà còn là nhân tố góp phần tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hải quân nói riêng, quan hệ đối ngoại quốc phòng giữa Việt Nam và Indonesia nói chung.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Việt Nam trở thành nước Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN.

Ông Trần Văn Bảy cho biết ở cấp độ địa phương, TPHCM luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Indonesia.

TPHCM hiện kết nghĩa với chính quyền TP Padang, tỉnh Tây Sumatra (kế thừa từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và năm nay kỷ niệm tròn 10 năm hai địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị.

Trong những năm qua, TPHCM đã trở thành điểm đến tin cậy và hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia.

Tính đến tháng 2-2026, Indonesia có 121 dự án đầu tư với tổng số vốn FDI đạt 167 triệu USD, xếp thứ 32/152 quốc gia/vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại TPHCM. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TPHCM và Indonesia đạt hơn 1,5 tỉ USD.

Cũng tại buổi tiếp, Đại tá Sugeng Hariyanto bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển nổi bật của TPHCM, mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tiếp thuyền trưởng tàu KRI Bima Suci - Đại tá Sugeng Hariyanto - cùng đoàn công tác Hải quân Indonesia tại trụ sở UBND TPHCM

Trong thời gian lưu lại thành phố, thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng nhằm thúc đẩy hợp tác hàng hải, phát triển năng lực chuyên môn, xây dựng mạng lưới kết nối nhân dân bền vững trong khu vực.

Trước đó, đoàn công tác Hải quân Indonesia đã dâng hoa tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao to lớn của vị lãnh tụ đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Ngày 10-5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia, thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á, cập cảng Sài Gòn- Hiệp Phước trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài đến ngày 13-5.