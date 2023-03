Trước đó, sau khi nhận báo cáo từ cơ quan y tế quận Bình Thạnh về việc hàng trăm học sinh Trường THCS Lam Sơn và THCS Lê Văn Tám xin nghỉ học vì bệnh, Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị cùng các chuyên gia của 3 bệnh viện nhi trên địa bàn đến giám sát, kiểm tra.

Sau khi thăm khám, xét nghiệm, các chuyên gia nhận định chùm ca sốt ở một số học sinh của 2 trường nhiều khả năng là do nhiễm các siêu vi hô hấp thường gặp ở trẻ. Đây là căn bệnh do các tác nhân virus hay gây bệnh ở trẻ em như rhinovirus, adenovirus, coronavirus…, đa phần diễn tiến nhẹ, tự khỏi và không cần nhập viện. Thực tế, các học sinh ở cả 2 trường đã tự khỏi và không ghi nhận trường hợp cần nhập viện điều trị do tình trạng nặng.

Các chuyên gia y tế cảnh báo số trường hợp mắc bệnh hô hấp gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em do khu vực phía Nam hiện có sự bất thường của thời tiết - giữa mùa khô vẫn có những cơn mưa xuất hiện, nền nhiệt chênh lệch khá rõ trong ngày (lạnh về đêm và sáng sớm, nắng nóng giữa trưa) cũng như sự chênh lệch nhiệt độ giữa các ngày trong tuần.

Do đó, phụ huynh cần giữ ổn định sinh hoạt của trẻ, cho trẻ uống đủ nước, ngủ đủ giấc, vệ sinh mũi họng, giữ ấm; chú ý đeo khẩu trang nhằm tránh gió, bụi, giảm nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với trẻ hay người lớn đang bị bệnh hô hấp.