Ngày 31-8, một ngày sau khi nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Lâm Phước Nguyên đã có cuộc trao đổi với Báo Người Lao Động liên quan đến nhiệm vụ mới.

Tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang Lâm Phước Nguyên

- Phóng viên: Chỉ sau thời gian ngắn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã lập được rất nhiều chiến công trong việc chỉ đạo phá hàng loạt vụ án lớn liên quan đến buôn lậu, vận chuyển vàng và USD trái phép qua biên giới với số lượng "khủng", được dư luận đồng tình ủng hộ. Trên cương vị tân Giám đốc Công an An Giang, Đại tá có cảm thấy áp lực trước thành tích của người tiền nhiệm?

+ Đại tá Lâm Phước Nguyên: Quyết định của tôi có hiệu lực từ ngày 1-9. Khi về, tôi sẽ nắm lại tình hình và sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Tôi cảm thấy không bị áp lực gì, bản thân đi đâu cũng phải cố gắng hết mình trước nhiệm vụ của Đảng và nhà nước phân công.

- Đại tá Đinh Văn Nơi từng lấy số điện thoại cá nhân của mình làm số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh An Giang để sẵn sàng đón nhận những thông tin "nóng" liên quan đến tội phạm. Vậy, Đại tá cũng sẽ tiếp tục áp dụng việc này?

+ Tôi sẽ bàn lại với ban thường vụ và ban giám đốc. Tôi nghĩ việc này cũng tốt thôi. Trước đây, khi giữ chức Trưởng Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang), tôi cũng đã công khai số điện thoại cá nhân của mình, bây giờ lên trên Internet vẫn còn.