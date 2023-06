Một ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra. Năm nay, Bộ GD-ĐT có một số điều chỉnh đối với các vật dụng thí sinh được đem vào phòng thi, ông có thể cho biết cụ thể thí sinh được đem những gì vào phòng thi?

Các vật dụng khác bị cấm mang vào phòng thi gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, các loại vũ khí, chất gây cháy nổ và các tài liệu, thiết bị truyền và chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận thi cử.



Nếu cố tình mang vào, thí sinh bị đình chỉ thi, đồng nghĩa bị hủy kết quả toàn bộ bài làm, không được công nhận tốt nghiệp THPT.

Đến giờ, nhiều thí sinh TP HCM vẫn băn khoăn có được mang đồng hồ cơ vào phòng thi hay không. Ông có thể giải đáp băn khoăn này?

Về băn khăn này này của thí sinh TP HCM, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, đã có câu trả lời: Thí sinh được phép mang đồng hồ cơ vào phòng thi nhưng cũng cần phải đảm bảo quy định không có chức năng ghi âm, ghi hình, không thể xem hay truyền tín hiệu, không chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận thi cử.

Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi giám đốc các sở GD-ĐY yêu cầu thống nhất thực hiện hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an triển khai các giải pháp phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi, nhất là trong bối cảnh đang có sự diễn biến trở lại hoạt động quảng cáo, mua bán các loại thiết bị ngụy trang, thiết kế tinh vi, siêu nhỏ có tính năng ghi âm, ghi hình, đàm thoại bí mật, dễ sử dụng để gian lận thi cử.

Yêu cầu các hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi phổ biến đầy đủ, kiểm tra và nhắc nhở thí sinh để bảo đảm các vật dụng mang vào phòng thi (bao gồm cả các vật dụng thiết yếu liên quan đến việc bảo đảm sức khỏe bản thân) phải không chứa thông tin phục vụ mục đích gian lận thi cử và không có các tính năng lưu giữ, thu phát, truyền, nhận thông tin, hình ảnh dưới mọi hình thức. Các trường hợp vi phạm (dù vô tình hay cố ý) đều sẽ bị xử lý theo quy định.

Cục trưởng có lưu ý gì với thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này?

Đây là một kỳ thi quan trọng với các em. Thí sinh cần nghỉ ngơi thoải mái, ăn ngủ đầy đủ, xem lại các bài ôn. Các em cần tự tin, tâm lý thoải mái, đừng tạo áp lực cho bản thân.



PGS-TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT - dặn dò thí sinh phụ huynh trước khi bước vào kỳ thi

Các phụ huynh cũng động viên thí sinh, cố gắng giữ gìn sức khỏe cho các cháu, đừng gây áp lực cho con em mình.