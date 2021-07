Do nhà máy sản xuất xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 (F0) nên Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), nhà cung cấp thịt heo lớn cho TP HCM, đã đề xuất tạm ngưng hoạt động



Vissan là đơn vị cung cấp thịt heo lớn cho các đơn vị phân phối ở TP HCM. Việc công ty này xin tạm thời ngừng sản xuất để xử lý các vấn đề liên quan đến các ca F0 có ảnh hưởng gì đến nguồn cung thịt cho TP HCM?

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP HCM, về vấn đề này.



+ Phóng viên: Thưa ông, nếu đề xuất xin ngưng hoạt động của Vissan được chấp thuận thì TP HCM có bị thiếu thịt heo không?

- Ông Đinh Minh Hiệp: Tuần trước, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP HCM, Sở Công Thương và tổ công tác của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP HCM đã có cuộc họp liên quan đến các phương án dự phòng khi các cơ sở giết mổ có thể ngưng hoạt động do có nhân viên nhiễm Covid-19. Không chỉ riêng trường hợp Vissan mà các cơ sở khác nếu ngưng hoạt động do nhân viên nhiễm Covid-19 thì những cơ sở giết mổ còn lại sẽ tăng công suất, điều chuyển thịt heo giết mổ từ các tỉnh về TP HCM.

Do đó, tôi xin khẳng định trong thời gian tới, nếu Vissan ngưng hoạt động thì nguồn cung cấp thịt heo cho người dân TP HCM vẫn bảo đảm.

Một cửa hàng bán thịt heo của Vissan trước khi xảy ra sự cố

+ Tuy nhiên, ngay sáng nay 28-7, người tiêu dùng đến Co.opMart, Satra… đã không mua được thịt heo nên họ rất lo lắng?

- Tối hôm qua, Vissan vẫn thực hiện giết mổ với sản lượng khoảng 700 con nhưng họ có khó khăn mới là phát hiện một số ca F0 ở khâu bốc xếp, vận chuyển nên việc chở thịt heo đến các điểm bán chậm hơn so với bình thường.

Thời gian tới, nếu Vissan ngưng hoạt động, hệ thống siêu thị, các điểm bán lẻ đang phân phối thịt heo Vissan có thể làm việc với các cơ sở giết mổ khác để có nguồn cung cấp thay thế.



+ Có thông tin hiện nay, 3/13 cơ sở giết mổ của TP HCM đã ngưng hoạt động do có ca F0. Ngành nông nghiệp đã có kịch bản gì cho việc cung ứng thịt heo, gà trong thời gian tới?

- TP HCM có một cơ sở giết mổ gà An Nhơn – Gò Vấp đã ngưng hoạt động nhưng thời gian qua nguồn cung thịt gà vẫn bảo đảm do nguồn hàng từ các tỉnh về. Do đó, nguồn cung thịt heo cũng sẽ như vậy, không lo thiếu hụt.

+ Nhu cầu tiêu thụ thịt heo của TP HCM lên đến 10.000 con mỗi ngày, nếu trong thời gian tới có thêm cơ sở giết mổ phải đóng cửa, TP sẽ xử lý thế nào?

+ Thực sự con số nhu cầu 10.000 con heo/ngày ở TP HCM là trước khi giãn cách. Hiện nay, nhu cầu từ các nhà máy chế biến thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể giảm rất nhiều, nguồn cầu chỉ tập trung tại các siêu thị, cửa hàng phục vụ bà con mua sắm nấu ăn trong gia đình nên nhu cầu của TP HCM chỉ dao động 5.000 – 7.000 con/ngày nên các cơ sở giết mổ tại TP HCM và các tỉnh hoàn toàn cung ứng được. Thậm chí, nguồn cung hiện nay đang vượt cầu!

Xin cảm ơn ông!