Hội thảo bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên phát triển mới

Sáng 17-11, tại TPHCM, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an và Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: "Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam".

Hội thảo do GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì.

Để thành phố trở thành nơi đáng sống

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thay mặt lãnh đạo thành phố chào mừng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại biểu đến tham dự Hội thảo khoa học quan trọng này.

Ông Trần Lưu Quang cho biết TPHCM với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu về mọi mặt, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đảng bộ, chính quyền TPHCM luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo thực hiện an sinh xã hội, phát huy dân chủ trong nhân dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, tiên phong, vì cả nước, cùng cả nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo ông Trần Lưu Quang, từ Hội thảo khoa học này, TPHCM chắc chắn sẽ tiếp thu được nhiều nội dung sâu sắc về quyền con người và những giải pháp về giáo dục quyền con người; để thành phố trở thành nơi đáng sống. Đó là nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của đất nước và của thành phố.

Bảo đảm quyền con người ngay từ cấp cơ sở

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh quyền con người đang ngày càng trở thành thước đo, chuẩn mực của văn hóa, văn minh. Quyền con người là tiêu chuẩn của sự thịnh vượng và phát triển bền vững ở mỗi quốc gia.

Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng, những thách thức toàn cầu phi truyền thống như khủng bố, xung đột vũ trang, chiến tranh công nghệ cao, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, các dòng người di cư tự do, an ninh mạng, cùng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI)... đang định hình lại khái niệm và phạm vi của quyền con người.

"Giờ đây, chúng ta không chỉ bàn về quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền phát triển, mà còn phải đối mặt với những quyền mới, rất đặc trưng của kỷ nguyên số - như quyền về dữ liệu cá nhân, quyền được lãng quên, quyền tiếp cận công nghệ một cách công bằng và quyền được bảo vệ khỏi sự thao túng thông tin giả. Đây là những vấn đề cốt lõi mà nhân loại hiện đại đang phải đối mặt với quy mô và tính chất phức tạp chưa từng có" - PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng phân tích.

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vĩ đại. Tuy nhiên, những thách thức mới về công bằng xã hội, chênh lệch vùng miền, già hóa dân số, an ninh mạng, an sinh xã hội và chất lượng thể chế đang tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi phải có lời giải đáp thực chất và hiệu quả.

Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu rất cao đối với việc bảo đảm quyền con người ngay từ cấp cơ sở. Vì vậy, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ người dân, giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí không chỉ đơn thuần là cải cách hành chính, mà chính là một hình thức hiện thực hóa và bảo đảm cao nhất, thực chất nhất quyền con người trong cuộc sống thường ngày, một biểu hiện sinh động thể hiện tính ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Tập trung vào một số định hướng chiến lược

PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là nhiệm vụ nhất quán, xuyên suốt, là sứ mệnh cao cả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, cần tập trung vào một số định hướng chiến lược. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cần đẩy nhanh việc cụ thể hóa các quyền đã được Hiến pháp 2013 ghi nhận thành các cơ chế pháp lý hiệu lực, hiệu quả, dễ tiếp cận, dễ thực thi. Đồng thời, phải tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và liêm chính của bộ máy nhà nước, đặc biệt ở cấp chính quyền cơ sở.

"Chúng ta phải quyết tâm thực hiện quan điểm chỉ đạo "xóa bỏ triệt để tư duy không quản được thì cấm, không biết mà vẫn quản"; chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, phục vụ, kiến tạo phát triển, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển đất nước" - PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng thông tin.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh Hội thảo là một bước đi quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức lý luận, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, củng cố niềm tin xã hội và cùng hướng tới mục tiêu cao cả: Phát triển vì con người, bao trùm, bền vững, "không để ai bị bỏ lại phía sau", vững bước tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, để mọi người dân Việt Nam đều được sống trong tự do, an toàn, hạnh phúc và nhân phẩm được tôn trọng.