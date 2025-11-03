Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 17: Đoàn kết trong bất định

Ngày 3-11, tại TP Đà Nẵng, Học viện Ngoại giao khai mạc hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 với chủ đề: "Đoàn kết trong bất định".

Hội thảo quy tụ gần 50 diễn giả là các chính trị gia, chuyên gia đầu ngành cùng sự tham dự của nhiều học giả quốc tế uy tín, quan chức, đoàn ngoại giao và doanh nghiệp từ nhiều nước trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội thảo

Các nội dung chính của hội thảo tập trung vào đánh giá tình hình Biển Đông và khu vực thời gian qua, sự can dự và điều chỉnh chính sách của các bên liên quan và của các nước lớn, thảo luận về sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới nổi và xu hướng chính trị hóa công nghệ biển.

Qua đó, hội thảo hướng đến các biện pháp nhằm kiểm soát căng thẳng, tăng cường hợp tác biển cũng như thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm chung vì một Biển Đông hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thông điệp "Đoàn kết trong bất định" là lời kêu gọi cùng hướng tới những lợi ích chung là tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề Hội thảo năm nay, đã phản ánh thực tế của thời đại, đồng thời thể hiện khát vọng chung.

Thứ trưởng cho rằng, thế giới ngày nay "mong manh" hơn bao giờ hết, xuất hiện các thách thức toàn cầu như xung đột, chiến tranh. Châu Á - Thái Bình Dương, vốn là khu vực năng động nhất, cũng không tránh khỏi "những cơn gió bất định" và Biển Đông là tấm gương phản chiếu những biến động của khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng nhấn mạnh, trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội để các quốc gia khẳng định các nhân tố thúc đẩy gắn kết, đó là đối thoại, hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam luôn nhất quán với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển.

Việt Nam đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời, đề cao vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), cam kết giải quyết hoà bình tranh chấp, xây dựng lòng tin và quản lý có trách nhiệm các khác biệt; sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác để đảm bảo các vùng biển chung là biển hoà bình, ổn định, thịnh vượng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Việt Nam tự hào là một trong 60 quốc gia đầu tiên phê chuẩn, phê duyệt Hiệp định về Đa dạng sinh học ngoài vùng tài phán quốc gia (BBNJ), thể hiện cam kết bền vững với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Suốt hơn 17 năm qua, chuỗi hội thảo quốc tế về Biển Đông đã trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, nơi những tiếng nói khác biệt được lắng nghe với sự tôn trọng, nơi các học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách cùng nhau tìm kiếm điểm chung.

Giá trị lớn nhất của hội thảo không chỉ nằm ở những khuyến nghị thực chất, mà ở văn hóa đối thoại, tinh thần chân thành và tôn trọng vốn giúp khu vực giữ được ổn định và hợp tác.