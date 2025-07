Việt Nam nêu rõ lập trường nhân 9 năm phán quyết vụ kiện Biển Đông

Chiều 17-7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về ngày 12-7-2025 là dịp tròn 9 năm Phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc Luật Biển trong vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Lập trường của Việt Nam đã được thể hiện tại các phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 12-7-2016, ngày 12-7-2021 và ngày 15-7-2023. Chủ trương nhất quán và rõ ràng của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Các bên liên quan cần phải tôn trọng quyền của các nước khác và thực thi đầy đủ nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong UNCLOS 1982, cùng nhau hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.

Với tư cách là quốc gia thành viên UNCLOS và quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam nhấn mạnh UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển. Yêu sách biển của các quốc gia thành viên UNCLOS 1982 phải phù hợp với quy định của UNCLOS 1982. Các quốc gia cần tôn trọng đầy đủ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với UNCLOS 1982.