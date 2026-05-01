Hồi ức tháng 4: Tự hào Thành phố mang tên Bác

50 năm kể từ ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM hôm nay không chỉ là một siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước mà còn là nơi lắng đọng ký ức lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ.

Tự hào trang sử hào hùng

Mỗi độ tháng 4 về, TPHCM lại như khoác lên mình một sắc thái rất riêng. Trên những tuyến đường quen thuộc, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, những khẩu hiệu, biểu ngữ cũng được treo khắp nơi như nhắc nhớ về một thời khắc không thể nào quên của dân tộc. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, vẫn có những khoảng lặng để người dân nhìn lại hành trình đã qua - hành trình mà thành phố này làm nên lịch sử.

Nhiều tuyến đường, hẻm tại TPHCM được trang trí rợp sắc cờ chào mừng Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Huyền Trân.

Ở thế hệ trẻ ngày nay, từ sau đại lễ A50, lịch sử không chỉ được cảm nhận qua những ký ức trực tiếp mà còn thông qua những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện được kể lại.

Với Bùi Thị Thanh Nhi (SN 2002), những lần trò chuyện với các cựu chiến binh đã mở ra một cách nhìn rất khác về lịch sử của một "thành phố anh hùng". Chính tại mảnh đất này, cô đã có cơ hội lần đầu chạm vào những câu chuyện lịch sử, để từ đó hiểu rằng hòa bình hôm nay là kết tinh của biết bao hy sinh.

Tại TPHCM, Bùi Thị Thanh Nhi (bên trái) đã có cơ hội được chạm vào lịch sử qua lời kể của các cựu chiến binh để hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cảm nhận ấy cũng hiện rõ trong câu chuyện của Đặng Phương Uyên (SN 2004), người con của vùng đất Củ Chi, nơi được mệnh danh là "đất thép thành đồng". Lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống, Uyên mang trong mình một niềm tự hào rất riêng.

"Mình không trực tiếp trải qua chiến tranh nhưng qua những gì được nghe, được học, mình hiểu rằng để có được cuộc sống hôm nay là cả một hành trình rất dài với nhiều hy sinh" - Uyên nói.

Những câu chuyện lịch sử của Thành phố Bác dù được kể lại qua nhiều thế hệ nhưng dường như vẫn giữ nguyên giá trị và sức nặng về mặt cảm xúc. Những câu chuyện ấy không chỉ giúp người trẻ hiểu hơn về quá khứ mà còn khiến họ ý thức rõ hơn về giá trị của hòa bình, một điều vô cùng quý giá.

Thành phố của những khát vọng vươn lên

Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, TPHCM còn là biểu tượng của sự năng động, sáng tạo và không ngừng phát triển. Nếu lịch sử tạo nên chiều sâu thì sự phát triển hôm nay chính là diện mạo của TPHCM trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.

Sau nửa thế kỷ, thành phố đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. TPHCM ngày nay đang dần thay đổi với những tuyến giao thông hiện đại, những khu đô thị mới, những không gian sáng tạo và nhịp sống không ngừng vận động.

Trực thăng biểu diễn trên bầu trời TPHCM vào Đại lễ A50. Ảnh: Huyền Trân.

Sinh ra và lớn lên tại TPHCM, chứng kiến thành phố đi qua những giai đoạn chuyển mình, bà Thu Huyền (58 tuổi, ngụ phường Tân Bình, TPHCM) cảm nhận được rõ rệt sự gắn bó mật thiết giữa bà với mảnh đất này.

"Qua mấy chục năm chứng kiến TPHCM ngày càng phát triển đi lên cùng đất nước tôi vô cùng tự hào. Chính vì sự gắn bó ấy, tôi luôn nhắc nhở bản thân và con cháu phải sống sao cho xứng đáng với danh xưng người con của thành phố mang tên Bác, sống sao để không phụ những gì thế hệ trước đã hy sinh" - bà Thu Huyền nói, trong giọng nói của bà không chỉ có sự tự hào mà còn chất chứa một tình cảm lớn lao.

"Đối với tôi, TPHCM không phải chỉ là một thành phố lớn mà nơi đây chính là nhà, là gia đình của mình" - bà Huyền bộc bạch.

TPHCM không chỉ là nơi để sinh sống, nhiều người trẻ còn chọn đây là nơi để theo đuổi ước mơ và khẳng định bản thân. Ảnh: Huyền Trân.

Thế hệ trẻ tự hào hiện tại

Cũng sinh ra và lớn lên tại đây, Huỳnh Ngọc Phương Anh (SN 2003) gọi thành phố này là "nơi nuôi dưỡng những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ". "Đây là một thành phố hiện đại, năng động nhưng cũng rất nghĩa tình. Dù đi đâu, mình vẫn luôn muốn trở về" - cô chia sẻ.

Với nhiều người trẻ, TPHCM không chỉ là nơi để sinh sống mà còn là nơi để theo đuổi ước mơ và khẳng định bản thân.

Cùng cảm nhận ấy, Yến Lan (22 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận) cho biết, dù đã đi qua nhiều nơi nhưng TPHCM vẫn là nơi mang lại cảm giác thân thuộc nhất, nơi mà trái tim cô luôn hướng về.

Không chỉ tự hào về lịch sử, người dân TPHCM từ mọi thế hệ còn tự hào về một siêu đô thị hiện đại đang vươn mình phát triển. Ảnh: Huyền Trân

Trong bối cảnh hội nhập, người trẻ hôm nay không chỉ tự hào về một thành phố hiện đại mà còn ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc giữ gìn hình ảnh, bản sắc và những giá trị cốt lõi của TPHCM.

Ở góc nhìn của thế hệ nhỏ hơn, Lê Hoàng Phương Linh (học sinh lớp 7, Chủ tịch Hội đồng Trẻ em TPHCM) cho rằng, được lớn lên tại thành phố mang tên Bác là một niềm tự hào đặc biệt. Với em, mỗi hành trình không chỉ là trải nghiệm mà còn là cơ hội để lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Lê Hoàng Phương Linh (học sinh lớp 7, Chủ tịch Hội đồng Trẻ em TPHCM), ghi lại dấu ấn tự hào là người con Thành phố mang tên Bác trên bảng ký tên lưu niệm trong chuyến “Hành trình đỏ” giao lưu tại Trung Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Điểm đặc biệt nổi bật trong quá trình phát triển vươn mình của TPHCM những năm gần đây phải kể đến là quá trình chuyển đổi số, đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM. Từ các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng quản lý đô thị đến các nền tảng số trong đời sống, TPHCM đang từng bước xây dựng hình ảnh một đô thị thông minh, hiện đại.

Nhận thấy sự thay đổi của việc ứng dụng chuyển đổi số đang tác động rõ rệt đến đời sống người dân, chị Lê Huyền Trang (ngụ phường Linh Xuân) cho rằng, sự thay đổi này đang từng bước làm cho cuộc sống của người dân trở nên thuận tiện và hiện đại hơn.

Theo chị, sự tiện lợi và hiện đại đang len lỏi vào từng khía cạnh của đời sống khi nhiều dịch vụ nay đã có thể thực hiện nhanh chóng chỉ qua vài thao tác trên điện thoại.

Nhiều công nghệ, máy móc hiện đại, robot hỗ trợ được đưa vào công tác phục vụ người dân và ngày càng trở nên phổ biến. Ảnh: Huyền Trân.

Chị Trang cho rằng chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là sự thay đổi trong cách vận hành của cả thành phố. "Một đô thị hiện đại không chỉ đẹp ở hạ tầng mà còn ở cách nó phục vụ người dân. Và tôi nhận thấy rõ TPHCM đang phát triển theo hướng đó. Tôi tin sự phát triển của thành phố sẽ ngày càng vươn cao hơn nữa" - chị nói.