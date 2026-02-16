Hôm nay 16-2: Giá thịt heo ở chợ lẻ vẫn "neo" cao

Ngày 29 Tết (16-2), theo thương lái, số lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) giảm mạnh đến 443 tấn so với ngày hôm qua 28 Tết, còn 271 tấn.

Cho dù số lượng mảnh về chợ đầu mối giảm mạnh gần 450 tấn nhưng giá heo mảnh tại chợ đầu mối lại tăng 2.000 đồng so với ngày hôm qua lên 92.000 – 98.000 đồng/kg.

Sáng 29 Tết, khách vẫn còn mua thịt heo tại chợ Bình Khánh (TP HCM)

Thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối hôm nay tăng ở một số mặt hàng như sườn non tăng tiếp 10.000 đồng lên 230.000 đồng/kg, nạc dăm tăng 5.000 đồng lên 125.000 đồng/kg, giò sau tăng 5.000 đồng lên 70.000 đồng/kg.

Các mặt hàng khác tại chợ đầu mối vẫn giữ mức giá như hôm qua là ba rọi 190.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, đùi 90.000 đồng/kg, giò trước 85.000 đồng/kg.

Sáng 29 Tết tại các chợ truyền thống ở TP HCM

Còn tại các chợ lẻ ở TP HCM như chợ bà Chiểu, chợ Thị Nghè, chợ Thái Bình, chợ Bình Khánh tiếp tục "neo" giá cao như ngày hôm qua (28 Tết).

Theo đó, sườn non vẫn có giá cao là 300.000 đồng/kg, còn thịt ba rọi qua hôm có giá 300.000 đồng/kg thì hôm nay nhiều sạp thịt vẫn giữ mức giá trên nhưng có sạp bán thấp hơn còn 250.000 – 280.000 đồng/kg.

Còn các mặt hàng thịt heo khác cũng giữ mức giá cao như nạc dăm 180.000 – 200.000 đồng/kg, cốt lết 130.000 – 150.000 đồng/kg.