HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hôm nay 16-2: Giá thịt heo ở chợ lẻ vẫn "neo" cao

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Hôm nay 29 Tết, số lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) giảm mạnh gần 450 tấn so với ngày hôm qua (28 Tết).

Ngày 29 Tết (16-2), theo thương lái, số lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) giảm mạnh đến 443 tấn so với ngày hôm qua 28 Tết, còn 271 tấn.

Cho dù số lượng mảnh về chợ đầu mối giảm mạnh gần 450 tấn nhưng giá heo mảnh tại chợ đầu mối lại tăng 2.000 đồng so với ngày hôm qua lên 92.000 – 98.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 16 - 2: Thị trường thịt heo tại TP HCM tăng cao - Ảnh 1.

Sáng 29 Tết, khách vẫn còn mua thịt heo tại chợ Bình Khánh (TP HCM)

Thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối hôm nay tăng ở một số mặt hàng như sườn non tăng tiếp 10.000 đồng lên 230.000 đồng/kg, nạc dăm tăng 5.000 đồng lên 125.000 đồng/kg, giò sau tăng 5.000 đồng lên 70.000 đồng/kg. 

Các mặt hàng khác tại chợ đầu mối vẫn giữ mức giá như hôm qua là ba rọi 190.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, đùi 90.000 đồng/kg, giò trước 85.000 đồng/kg.

Sáng 29 Tết tại các chợ truyền thống ở TP HCM

Còn tại các chợ lẻ ở TP HCM như chợ bà Chiểu, chợ Thị Nghè, chợ Thái Bình, chợ Bình Khánh tiếp tục "neo" giá cao như ngày hôm qua (28 Tết). 

Theo đó, sườn non vẫn có giá cao là 300.000 đồng/kg, còn thịt ba rọi qua hôm có giá 300.000 đồng/kg thì hôm nay nhiều sạp thịt vẫn giữ mức giá trên nhưng có sạp bán thấp hơn còn 250.000 – 280.000 đồng/kg. 

Còn các mặt hàng thịt heo khác cũng giữ mức giá cao như nạc dăm 180.000 – 200.000 đồng/kg, cốt lết 130.000 – 150.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 13-2: Diễn biến lạ tại chợ đầu mối

Giá heo hơi hôm nay, 13-2: Diễn biến lạ tại chợ đầu mối

(NLĐO) - Thời điểm cận Tết, giá thịt heo thường tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ cao. Tuy nhiên, năm nay diễn biến thị trường lại khá bất ngờ

Giá heo hơi hôm nay, 11-2: Thịt heo ồ ạt về chợ, giá cả biến động bất ngờ

(NLĐO) – Do thị trường tiêu thụ không đạt được như kỳ vọng, các công ty chăn nuôi phải giảm giá heo hơi trong những ngày cận Tết.

Giá heo hơi hôm nay, 10-2: Giá thịt heo tại chợ đầu mối tăng cao

(NLĐO) – Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng, lượng heo mảnh về chợ đầu mối tại TPHCM cũng tăng hàng chục tấn.

chợ truyền thống chợ đầu mối thịt heo chợ tết giá heo TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo