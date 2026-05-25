Hôm nay 25-5, nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24-5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ, Vinh, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5, Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Trị) 39,2 độ,…



Dự báo thời tiết hôm nay nắng nóng gay gắt ở nhiều địa phương

Khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặt biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 39,4 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ, Bắc Ninh 39,4 độ, Láng (Hà Nội) 39,7 độ…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Dự báo ngày 25 đến 26-5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%.

Bao giờ đợt nắng nóng mới kết thúc?

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-5; khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28-5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.