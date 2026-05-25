Hôm nay 25-5, Tòa tuyên án với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hôm nay 25-5, Tòa tuyên án với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trước đề nghị giảm từ 4-5 năm tù cho cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Toà sáng nay 25-5 sẽ đưa ra phán quyết.

Sáng nay 25-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao sẽ đưa ra phán quyết đối với đơn kháng cáo đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan.

Tuyên án cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong: Phán quyết quan trọng trong vụ án tham nhũng 2026 - Ảnh 1.

Hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga tại phiên toà phúc thẩm

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị cấp phúc thẩm giảm cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong từ 4-5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm), giảm cho bị cáo Trần Việt Nga 2-3 năm (án sơ thẩm 15 năm). Các bị cáo còn lại, được đề nghị án thấp nhất là án phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất là giảm 3-4 năm tù. Bên cạnh đó, do hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị giảm 3 - 4 tháng tù cho 8 bị cáo không có kháng cáo.

Cũng theo đại diện VKS, các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin - cho để nhận hối lộ. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý Nhà nước và làm giảm niềm tin của nhân dân. Ngoài ra, sai phạm còn diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ các lãnh đạo quản lý nhà nước đến chuyên viên.

"Sai phạm gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc cho các bị cáo. Tuy nhiên, khi xét kháng cáo, VKS thấy rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới và hậu quả của vụ án đã được khắc phục. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra nên đề nghị giảm án cho các bị cáo"- đại diện VKS nêu.

Theo hồ sơ vụ án, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, từ 2018 - 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của cục đã lợi dụng các quy định pháp luật để tạo cơ chế "xin, cho", đưa và nhận hối lộ.

Các sai phạm này diễn ra trong quá trình thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt). Thông qua việc thẩm định xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của cục về việc "chi tiền để xong việc".

Tuyên án cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong: Phán quyết quan trọng trong vụ án tham nhũng 2026 - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà cấp phúc thẩm

Cơ quan tố tụng xác định các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chung chung, chưa cụ thể. Quy định cũng chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tháng 9-2018, bị cáo Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sau cuộc họp trên và sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, bị cáo Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đồng ý chủ trương cho chuyên viên nhận tiền để giúp đỡ người nộp hồ sơ, song kèm theo đó là cơ chế ăn chia rõ ràng. Cục trưởng nhận từ 2,5 - 3 triệu đồng một bộ hồ sơ; còn lại chia theo các cấp, từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên thụ lý.

Cơ quan tố tụng cho rằng lợi dụng quyền hạn, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, tổng tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là 93,7 tỉ đồng, cấp giấy xác nhận quảng cáo là 12,7 tỉ đồng và cấp GMP là 1 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định cùng vai trò chỉ đạo, bị cáo Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi 43,9 tỉ đồng; bị cáo Nga hưởng lợi cá nhân 8 tỉ đồng. Cựu cục phó Nguyễn Hùng Long hưởng lợi 8,6 tỉ đồng, cựu cục phó Đỗ Hữu Tuấn hưởng 4,3 tỉ đồng.

Tin liên quan

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nộp tiền khắc phục cho đồng phạm có gia cảnh khó khăn

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nộp tiền khắc phục cho đồng phạm có gia cảnh khó khăn

(NLĐO)- Ngoài việc khắc phục toàn bộ số tiền bị quy kết hưởng lợi cá nhân, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong còn nộp thêm cho cấp dưới.

Nhận hối lộ 44 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong xin giảm nhẹ hình phạt

(NLĐO)- Nhận hối lộ, bị toà cấp sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị tuyên 20 năm tù, cựu Cục trưởng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

(NLĐO)- Bị tuyên phạt 20 năm tù vì đã nhận hối lộ gần 44 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong Tuyên án cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo