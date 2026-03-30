Hôm nay, bầu Chủ tịch HĐND, UBND TPHCM nhiệm kỳ mới

Hôm nay (30-3), tại Hội trường Thành ủy TPHCM sẽ diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.



Theo chương trình làm việc, một nội dung cực kỳ quan trọng tại kỳ họp này là sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM.

Cụ thể, các đại biểu HĐND TPHCM sẽ tiến hành bầu bộ máy HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban.

Các đại biểu HĐND TPHCM cũng sẽ tiến hành bầu bộ máy UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM

Hiện nay, lãnh đạo HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm Chủ tịch Võ Văn Minh và 4 Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Thọ (Thường trực), Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM

Lãnh đạo UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 8 Phó Chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà (Thường trực), Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Trần Thị Diệu Thúy, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy.