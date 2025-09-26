Thành ủy TP HCM chỉ định nhiều nhân sự lãnh đạo phường, xã

Sáng 26-9, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì lễ công bố quyết định.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc kiện toàn các nhân sự thuộc Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn TP HCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng 6 nhân sự vừa được giao nhiệm vụ mới; Ảnh: LÊ VĨNH

Cụ thể, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Minh Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hải, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Công Vinh, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Ngọc Việt, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Phát triển Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM chúc mừng các cá nhân vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; đồng thời đề nghị các cán bộ vừa được chỉ định nhanh chóng triển khai nhiều nội dung, phần việc.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cùng với tập thể cơ quan, đơn vị, tập thể của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc tin tưởng các cán bộ vừa được trao quyết định sẽ vượt lên chính mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.