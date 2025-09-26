Thành ủy TP HCM chỉ định nhiều nhân sự lãnh đạo phường, xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thành ủy TP HCM chỉ định nhiều nhân sự lãnh đạo phường, xã

LÊ VĨNH - PHAN ANH

(NLĐO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa có 6 quyết định để kiện toàn các nhân sự thuộc Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn

Sáng 26-9, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì lễ công bố quyết định.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc kiện toàn các nhân sự thuộc Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn TP HCM.

Thành ủy TP HCM chỉ định nhiều nhân sự lãnh đạo phường, xã- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng 6 nhân sự vừa được giao nhiệm vụ mới; Ảnh: LÊ VĨNH

Cụ thể, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Minh Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hải, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Công Vinh, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Ngọc Việt, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Phát triển Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM chúc mừng các cá nhân vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; đồng thời đề nghị các cán bộ vừa được chỉ định nhanh chóng triển khai nhiều nội dung, phần việc.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cùng với tập thể cơ quan, đơn vị, tập thể của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc tin tưởng các cán bộ vừa được trao quyết định sẽ vượt lên chính mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Khắc Văn làm Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ông Nguyễn Khắc Văn làm Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

(NLĐO)- Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM giao Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Infographic: Bộ Chính trị điều động, chỉ định nhân sự TP HCM và 2 cơ quan

(NLĐO)-Nổi bật trong tuần lễ qua, từ ngày 25 đến 29-8, là việc Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP HCM

Nhân sự mới trong tuần: Chỉ định, điều động, bổ nhiệm nhân sự TP HCM và 6 tỉnh, thành

(NLĐO) Trong tuần lễ đầu của tháng 3-2024, từ ngày 4-3 đến 8-3, nhiều nhân sự chủ chốt của TP HCM và các tỉnh thành phố: Long An, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Cần Thơ, Bạc Liêu được chỉ định, điều động, bổ nhiệm, giữ các chức vụ quan trọng.

Thành ủy TP HCM TP HCM chỉ định trao quyết định nhân sự nhân sự phường, xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo