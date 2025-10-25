Hôm nay đại diện hơn 100 quốc gia dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Sáng nay 25-10, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội. Theo Bộ Ngoại giao, khoảng 110 nước, hơn 10 tổ chức quốc tế tham dự Lễ mở ký Công ước.

Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vào ngày 23-10. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" tại Thủ đô Hà Nội vào các ngày 25 và 26-10. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng, đánh dấu một mốc son trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên hợp quốc.

Chương trình dự kiến bao gồm phiên khai mạc và bế mạc, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, Triển lãm về Công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên hợp quốc phối hợp tổ chức... Dự kiến sẽ có 60 bài phát biểu tại phiên thảo luận chung, 8 tọa đàm của đại biểu cấp cao; khoảng 20 gian hàng, gian trưng bày của các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ.

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12-2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương 71 điều tạo khuôn khổ pháp lý đầu tiên ở cấp độ toàn cầu cho không gian mạng, thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.

Đây sẽ là dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng, xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp từ 8 giờ 50 ngày 25-10 trên kênh VTV1.