Hôm nay, gần 79 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cập nhật đến ngày 10-3, cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương 647 người. Đối với cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định là 2.552 người. Tổng số người ứng cử HĐND theo danh sách chính thức những người ứng cử là 4.217 người. Đối với cấp xã, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là 72.611 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 120.873 người.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường An Phú ĐôngẢnh: LÊ VĨNH Lãnh đạo TP HCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Sáng 14-3, tại UBND phường Lái Thiêu, TP HCM, Tổ công tác số 5 của Ủy ban Bầu cử TP HCM do Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại buổi làm việc, các địa phương báo cáo đã hoàn thiện việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử. Công tác phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tạo điều kiện để công nhân, người lao động tham gia bầu cử đầy đủ cũng được bảo đảm. Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn), số 42 và số 45 (phường An Phú Đông). N.Thảo - L.Vĩnh

TP HCM triển khai "Điểm bầu cử xanh"

Tại trụ sở UBND, HĐND các phường, xã của TP HCM, bảng niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của người ứng cử được bố trí trang trọng, thuận tiện cho người dân tra cứu thông tin. Ngoài ra, các bảng niêm yết còn được đặt tại những khu vực rộng rãi như trước cổng trường học hoặc trung tâm thể thao để người dân dễ quan sát và tiếp cận thông tin.

Tại phường Tăng Nhơn Phú, xe loa tuyên truyền lưu động được triển khai trên nhiều tuyến phố và các con hẻm, thường xuyên phát những nội dung về ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Phường Sài Gòn thì phát động cuộc thi nhảy flashmob trên nền nhạc cổ động bầu cử và hội thi trang trí điểm bầu cử với sự tham gia của 14 điểm bầu cử trên địa bàn.

Trong khi đó, phường Bình Thạnh triển khai mô hình "Điểm bầu cử xanh". Tại các điểm bầu cử, địa phương hạn chế sử dụng vật dụng bằng nhựa, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường như ly giấy, túi giấy, ống hút giấy. Bên cạnh đó, thùng rác phân loại được bố trí tại nhiều vị trí, khuyến khích cử tri giữ gìn vệ sinh chung và giảm thiểu rác thải nhựa.

Tại đặc khu Côn Đảo, không khí ngày bầu cử cũng rất rộn ràng. Toàn đặc khu hiện có 5 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu. Qua rà soát, có 7.883 cử tri tham gia bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định.

Sẵn sàng đón lá phiếu của cử tri

Cùng với TP HCM, các địa phương trên cả nước cũng đồng loạt hoàn tất công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất đến niêm yết thông tin, sẵn sàng cho cử tri tham gia bầu cử vào ngày 15-3.

Tại Hà Nội, trong sáng 14-3, nhiều xã, phường đã tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, cho biết việc tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu trên địa bàn nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, bài bản và đúng quy định.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, cho biết các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố cơ bản đã hoàn tất. Thành phố đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân thủ đô.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) bỏ phiếu bầu cử sớm trong sáng 14-3Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, cho biết sáng cùng ngày, ông đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Hòa Cường, Hải Châu và Ngũ Hành Sơn. Qua đó ghi nhận 100% điểm bỏ phiếu tại các khu vực được khảo sát đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất và các phương án kỹ thuật phục vụ bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có khoảng 2,5 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 2.179 khu vực bỏ phiếu được thành lập ở tất cả các xã, phường. Với số lượng cử tri đông và địa bàn rộng, công tác chuẩn bị đã được triển khai sớm, chặt chẽ ngay từ cơ sở nhằm bảo đảm mọi điều kiện cho ngày bầu cử diễn ra thuận lợi.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết toàn tỉnh có 2.112 tổ bầu cử tại 95 xã, phường. Xã Bình Minh có đặc thù dân số đông với khoảng 54.000 cử tri, trong đó đồng bào tôn giáo chiếm khoảng 85%. Là giáo dân trên địa bàn xã Bình Minh, chị Vũ Thị Trúc chia sẻ: "Các ứng cử viên lần này đều có nhiều thành tích nổi bật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Tôi kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy tốt trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của cử tri".

Lan tỏa "ngày hội toàn dân"

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 14-3, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết địa phương đã thực hiện xong việc phát thẻ cử tri và thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử.

Xã Lai Hòa, TP Cần Thơ là địa bàn ven biển có đông người Khmer và người Hoa sinh sống. Theo ông Trần Kim Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lai Hòa, Ủy ban Bầu cử xã đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung phong phú. Ngoài các hình thức tuyên truyền chung, địa phương còn tăng cường tuyên truyền bằng tiếng Khmer.

Trong khi đó, hướng đến ngày bầu cử, Trại tạm giam số 1 - Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của người ứng cử tại nhiều khu vực bên trong trại. "Tất cả các trường hợp bị tạm giữ, tạm giam đều được lập danh sách, phổ biến quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử theo đúng quy định của pháp luật" - thượng tá Ngô Văn Thống, Giám thị Trại tạm giam số 1, thông tin.

Xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau là một trong những địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên nhiều khu dân cư nằm xa các tuyến giao thông. Ngành chức năng xã Tân Ân đã dùng vỏ lãi gắn loa tuyên truyền bầu cử di chuyển len lỏi vào những khu vực vùng sâu, vùng xa để thông báo thời gian diễn ra bầu cử và địa điểm bỏ phiếu đến từng người dân. Ông Lê Văn Đáng (ngụ xã Tân Ân) khẳng định: "Tôi sẽ tranh thủ thăm lú sớm để bắt tôm, cua bán cho thương lái rồi đi bầu cử".

Nhiều điểm bầu cử bỏ phiếu sớm Các cử tri tại đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) sáng 14-3 đã đến các điểm bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các tuyến đường chính, khu trung tâm và khu vực bỏ phiếu được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Ông Đào Minh Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu, Phó trưởng Ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ - cho biết ngoài việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử tốt nhất, đặc khu Bạch Long Vĩ còn bố trí đầy đủ các hòm phiếu lưu động để phục vụ các cử tri chưa thể vào bờ để bỏ phiếu. Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ, đến 15 giờ ngày 14-3, đặc khu Bạch Long Vĩ đã hoàn thành công tác bầu cử với 100% số cử tri đi bỏ phiếu. Ở tỉnh Khánh Hòa, cử tri đặc khu Trường Sa cũng đã tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu với tỉ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Cùng ngày, tại Tổ bầu cử số 23, 2.049 cử tri là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự bỏ phiếu bầu cử sớm. Tr.Đức - K.Nam - C.Linh



