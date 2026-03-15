HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử

Văn Duẩn

(NLĐO)- Gần 79 triệu cử tri trên cả nước hôm nay 15-3 đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hôm nay 15-3, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Gần 79 triệu cử tri trên cả nước đi bầu cử - Ảnh 1.

Ngày 14-3, cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đi bầu cử sớm. Đặc khu Bạch Long Vĩ là địa phương duy nhất của TP Hải Phòng được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG), cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử ĐBQH; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử.

Cập nhật đến ngày 10-3, cả nước có 78.928.647 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được niêm yết công khai từ sớm để nhân dân kiểm tra, đối chiếu theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, HĐBCQG đã ban hành văn bản cho phép 217 khu vực bỏ phiếu tiến hành bỏ phiếu sớm.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14-2-2026, HĐBCQG đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức gồm 864 người ứng cử ĐBQH Khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử ĐBQH Khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên một đại biểu được bầu; bảo đảm số dư theo quy định, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Gần 79 triệu cử tri trên cả nước đi bầu cử - Ảnh 2.

Một ngày trước "ngày hội toàn dân", sáng 14-3, phường Đống Đa (Hà Nội) tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định là 2.552 người. Tổng số người ứng cử HĐND theo danh sách chính thức những người ứng cử là 4.217 người, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Đối với cấp xã, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là 72.611 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 120.873 người, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Thời gian cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

Trong ngày bầu cử 15-3, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ tối cùng ngày.

Phiếu bầu cử hợp lệ phải như thế nào?

Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: Phiếu do Tổ bầu cử phát ra và có dấu của Tổ bầu cử; Phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử; Phiếu không ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu không có ghi thêm nội dung khác; Thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu để bảo đảm phiếu bầu cử hợp lệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.


Tin liên quan

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp

(NLĐO) - Cử tri cần nắm được quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; cách ghi phiếu bầu cử hợp lệ, đúng quy định

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ đi bầu cử sớm

(NLĐO)- Các cử tri tại đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức đến các điểm bỏ phiếu để bầu cử, lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Các cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đi bầu cử sớm

(NLĐO) - Các cán bộ, chiến sĩ ở TP Cần Thơ, tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng bỏ phiếu bầu cử sớm để phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh vào ngày 15-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo