Hôm nay 15-3, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 14-3, cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đi bầu cử sớm. Đặc khu Bạch Long Vĩ là địa phương duy nhất của TP Hải Phòng được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày



Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG), cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử ĐBQH; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử.

Cập nhật đến ngày 10-3, cả nước có 78.928.647 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được niêm yết công khai từ sớm để nhân dân kiểm tra, đối chiếu theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, HĐBCQG đã ban hành văn bản cho phép 217 khu vực bỏ phiếu tiến hành bỏ phiếu sớm.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14-2-2026, HĐBCQG đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức gồm 864 người ứng cử ĐBQH Khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử ĐBQH Khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên một đại biểu được bầu; bảo đảm số dư theo quy định, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Một ngày trước "ngày hội toàn dân", sáng 14-3, phường Đống Đa (Hà Nội) tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định là 2.552 người. Tổng số người ứng cử HĐND theo danh sách chính thức những người ứng cử là 4.217 người, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Đối với cấp xã, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là 72.611 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 120.873 người, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Thời gian cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

Trong ngày bầu cử 15-3, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ tối cùng ngày.

Phiếu bầu cử hợp lệ phải như thế nào?

Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: Phiếu do Tổ bầu cử phát ra và có dấu của Tổ bầu cử; Phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử; Phiếu không ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu không có ghi thêm nội dung khác; Thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu để bảo đảm phiếu bầu cử hợp lệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.



