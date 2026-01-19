Hơn 10 nước xác nhận đã nhận thư mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Mỹ đề xuất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hơn 10 nước xác nhận đã nhận thư mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Mỹ đề xuất

Hải Hưng

(NLĐO) – Hơn 10 quốc gia cho biết Mỹ đã mời họ tham gia “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza” do Tổng thống Donald Trump khởi xướng thành lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-1 thông báo thành lập "Hội đồng Hòa bình" nhằm giám sát các bước đi tiếp theo tại Gaza, đồng thời thể hiện mong muốn mở rộng vai trò của tổ chức trong các vấn đề toàn cầu.

Cùng ngày 16-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của tổng thống Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Hé lộ ghế thường trực 1 tỉ USD của “Hội đồng Hòa bình” do Mỹ đề xuất - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân Palestine đi bộ qua khu vực bị tàn phá tại TP Gaza ngày 23-10-2025. Ảnh: AP

Trong khi đó, theo AP, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto xác nhận hôm 18-1 rằng Thủ tướng Viktor Orban đã chấp nhận lời mời tham gia "Hội đồng Hòa bình Dải Gaza". Thủ tướng Orban là một trong những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ nhất tại châu Âu.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cũng tham gia sáng kiến này sau khi chấp nhận lời mời - tờ Independent dẫn lời phát ngôn tổng thống.

Một quan chức cấp cao của Ấn Độ cũng xác nhận họ đã nhận được lời mời tham gia sáng kiến do nhà lãnh đạo Mỹ khởi xướng.

Úc cũng đã được mời và sẽ trao đổi thêm với phía Mỹ "để hiểu rõ ý nghĩa và các cam kết liên quan" - Phó Thủ tướng Richard Marles nói với truyền thông trong nước hôm 19-1.

Jordan, Hy Lạp, Cyprus và Pakistan cũng xác nhận họ đã nhận được lời mời từ phía Mỹ. Trước đó là xác nhận của Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Paraguay, Argentina và Albania.

Ngày 19-1, Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được mời tham gia "Hội đồng Hòa bình" và Moscow đang nghiên cứu vấn đề này cũng như mong muốn tham vấn thêm với phía Mỹ.

Cấu trúc "Hội đồng Hòa bình"

Theo AP, hiện chưa rõ tổng cộng có bao nhiêu quốc gia đã nhận lời mời tham gia "Hội đồng Hòa bình Dải Gaza", song theo nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, Mỹ đã gửi thư mời cho khoảng 60 nước.

Mỹ dự kiến công bố danh sách chính thức các thành viên hội đồng trong những ngày tới, nhiều khả năng trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos - Thụy Sĩ.

Điều lệ của hội đồng cũng chưa được công bố, song một quan chức Mỹ giấu tên cho biết để có ghế thành viên thường trực hội đồng, cần đóng góp ít nhất 1 tỉ USD. Cũng theo quan chức này, số tiền huy động sẽ được sử dụng cho công cuộc tái thiết Dải Gaza.

Mỗi nhiệm kỳ của hội đồng kéo dài 3 năm vốn không yêu cầu đóng góp tài chính.

Hé lộ ghế thường trực 1 tỉ USD của “Hội đồng Hòa bình” do Mỹ đề xuất - Ảnh 2.

Hình ảnh người dân Palestine nấu ăn và sưởi ấm trong khu vực tị nạn ở TP Gaza ngày 18-1-2026. Ảnh: AP

"Hội đồng Hòa bình Dải Gaza" được xây dựng theo ba tầng, cao nhất là Hội đồng Sáng lập, do Tổng thống Donald Trump làm chủ tịch và nắm quyền phủ quyết. Hội đồng này kiểm soát các nguồn tài chính then chốt, đồng thời định hình chiến lược tổng thể cho Gaza.

Tầng hai là Ban điều hành Gaza, với nhiệm vụ phối hợp khu vực và hỗ trợ công tác quản trị. Ban này quy tụ các quan chức ngoại giao, an ninh lẫn giới doanh nhân quốc tế.

Tầng tiếp theo là Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG), thành phần duy nhất bao gồm người Palestine. Ủy ban kỹ trị này do ông Ali Shaath đứng đầu, tập hợp 12 chuyên gia phụ trách các lĩnh vực dân sự như kinh tế, y tế, giáo dục, nhà ở, tài chính, an sinh xã hội và an ninh nội bộ.

Cùng với ba tầng quyền lực trên là trụ cột quân sự mang tên Lực lượng ổn định quốc tế, do tướng Mỹ Jasper Jeffers chỉ huy, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh và tiến hành giải trừ vũ trang lâu dài tại Gaza.

Tin liên quan

Dải Gaza vẫn đối mặt nhiều câu hỏi lớn

Dải Gaza vẫn đối mặt nhiều câu hỏi lớn

Dù lượng viện trợ nhân đạo đến với người dân Dải Gaza đã tăng trong những tháng gần đây song chưa rõ các nỗ lực tái thiết sẽ được thúc đẩy như thế nào

EU chuẩn bị sẵn đòn trả đũa, đánh thẳng vào hơn 100 tỉ USD hàng hóa Mỹ

(NLĐO) - EU gấp rút tìm cách ngăn chặn thuế quan mà Mỹ áp đặt lên Greenland, đồng thời chuẩn bị các biện pháp trả đũa.

Điểm nóng xung đột ngày 19-1: Mỹ vẫn còn nhiều"chiêu" với Iran?

(NLĐO) - Chính quyền Mỹ dường như vẫn đang mở rộng các lựa chọn quân sự nhằm vào Iran khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln được cho là đang đến Trung Đông.

Liên Hợp Quốc Dải Gaza Mỹ Gaza Hội đồng Hoà bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo