Hơn 10 nước xác nhận đã nhận thư mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Mỹ đề xuất

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-1 thông báo thành lập "Hội đồng Hòa bình" nhằm giám sát các bước đi tiếp theo tại Gaza, đồng thời thể hiện mong muốn mở rộng vai trò của tổ chức trong các vấn đề toàn cầu.

Cùng ngày 16-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của tổng thống Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Hình ảnh người dân Palestine đi bộ qua khu vực bị tàn phá tại TP Gaza ngày 23-10-2025. Ảnh: AP

Trong khi đó, theo AP, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto xác nhận hôm 18-1 rằng Thủ tướng Viktor Orban đã chấp nhận lời mời tham gia "Hội đồng Hòa bình Dải Gaza". Thủ tướng Orban là một trong những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ nhất tại châu Âu.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cũng tham gia sáng kiến này sau khi chấp nhận lời mời - tờ Independent dẫn lời phát ngôn tổng thống.

Một quan chức cấp cao của Ấn Độ cũng xác nhận họ đã nhận được lời mời tham gia sáng kiến do nhà lãnh đạo Mỹ khởi xướng.

Úc cũng đã được mời và sẽ trao đổi thêm với phía Mỹ "để hiểu rõ ý nghĩa và các cam kết liên quan" - Phó Thủ tướng Richard Marles nói với truyền thông trong nước hôm 19-1.

Jordan, Hy Lạp, Cyprus và Pakistan cũng xác nhận họ đã nhận được lời mời từ phía Mỹ. Trước đó là xác nhận của Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Paraguay, Argentina và Albania.

Ngày 19-1, Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được mời tham gia "Hội đồng Hòa bình" và Moscow đang nghiên cứu vấn đề này cũng như mong muốn tham vấn thêm với phía Mỹ.

Cấu trúc "Hội đồng Hòa bình"



Theo AP, hiện chưa rõ tổng cộng có bao nhiêu quốc gia đã nhận lời mời tham gia "Hội đồng Hòa bình Dải Gaza", song theo nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, Mỹ đã gửi thư mời cho khoảng 60 nước.



Mỹ dự kiến công bố danh sách chính thức các thành viên hội đồng trong những ngày tới, nhiều khả năng trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos - Thụy Sĩ.

Điều lệ của hội đồng cũng chưa được công bố, song một quan chức Mỹ giấu tên cho biết để có ghế thành viên thường trực hội đồng, cần đóng góp ít nhất 1 tỉ USD. Cũng theo quan chức này, số tiền huy động sẽ được sử dụng cho công cuộc tái thiết Dải Gaza.

Mỗi nhiệm kỳ của hội đồng kéo dài 3 năm vốn không yêu cầu đóng góp tài chính.

Hình ảnh người dân Palestine nấu ăn và sưởi ấm trong khu vực tị nạn ở TP Gaza ngày 18-1-2026. Ảnh: AP

"Hội đồng Hòa bình Dải Gaza" được xây dựng theo ba tầng, cao nhất là Hội đồng Sáng lập, do Tổng thống Donald Trump làm chủ tịch và nắm quyền phủ quyết. Hội đồng này kiểm soát các nguồn tài chính then chốt, đồng thời định hình chiến lược tổng thể cho Gaza.

Tầng hai là Ban điều hành Gaza, với nhiệm vụ phối hợp khu vực và hỗ trợ công tác quản trị. Ban này quy tụ các quan chức ngoại giao, an ninh lẫn giới doanh nhân quốc tế.

Tầng tiếp theo là Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG), thành phần duy nhất bao gồm người Palestine. Ủy ban kỹ trị này do ông Ali Shaath đứng đầu, tập hợp 12 chuyên gia phụ trách các lĩnh vực dân sự như kinh tế, y tế, giáo dục, nhà ở, tài chính, an sinh xã hội và an ninh nội bộ.

Cùng với ba tầng quyền lực trên là trụ cột quân sự mang tên Lực lượng ổn định quốc tế, do tướng Mỹ Jasper Jeffers chỉ huy, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh và tiến hành giải trừ vũ trang lâu dài tại Gaza.