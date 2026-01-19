Điểm nóng xung đột ngày 19-1: Mỹ vẫn còn nhiều"chiêu" với Iran?

Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ trích dẫn nguồn tin riêng tiết lộ Lầu Năm Góc đã điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến của nó - bao gồm các máy bay tiêm kích, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và ít nhất một tàu ngầm tấn công - tiến về Trung Đông.

Tuy nhiên, phải mất vài ngày nữa lực lượng này mới tới nơi, đồng nghĩa với việc Mỹ chưa sẵn sàng cho một chiến dịch kéo dài nhằm vào Iran.

Ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC chụp được 4 chiếc B-2 tại Diego Garcia hồi tháng 3-2025. Ảnh: AP

Theo các quan chức quốc phòng, Lầu Năm Góc có thể điều máy bay chiến đấu đang đóng tại các căn cứ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi, Jordan và Qatar, hoặc phóng tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa từ các tàu khu trục được triển khai trong khu vực.

Mỹ cũng sở hữu các máy bay ném bom có khả năng tấn công từ châu Âu hoặc từ lãnh thổ Mỹ, như trong các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi mùa hè.

Phó đô đốc về hưu Robert Harward, cựu phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nói với The Hill rằng việc không có đầy đủ các khí tài hải quân tại Trung Đông sẽ "hạn chế năng lực tấn công" nhưng không "làm suy giảm hiệu quả" của các đòn đánh của Mỹ.

Ông John Miller, phó đô đốc nghỉ hưu, cựu Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ tại Bộ Tư lệnh Trung tâm, chỉ ra nếu Mỹ chọn cách không kích, trọng tâm sẽ là "trọng tâm quyền lực của Iran", bao gồm các hầm chỉ huy, cơ sở quân sự và những nút thông tin liên lạc then chốt.

Trong khi đó, ông Harward cho rằng lực lượng Mỹ nên nhắm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng như lực lượng Basij, một tổ chức bán quân sự tình nguyện hỗ trợ cho IRGC.

Một số mục tiêu răn đe khác là cơ sở hạ tầng, các bãi phóng tên lửa đạn đạo của Iran…, theo một số nguồn tin.

Ngoài nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, theo tờ Jerusalem Post, các máy bay ném bom của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ Diego Garcia – căn cứ chung của Mỹ và Anh trên quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương, mở ra khả năng không kích tầm xa nhắm vào các mục tiêu và trung tâm chỉ huy ngầm.

Không chỉ vậy, theo các nguồn tin, hàng chục máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ đã đến vùng Vịnh trong hai ngày qua. Mỹ cũng được cho là đang củng cố các đơn vị phòng không Patriot và THAAD trên khắp các nước vùng Vịnh trong khi sơ tán những người không cần thiết khỏi căn cứ Al Udeid ở Qatar.