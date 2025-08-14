HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Hơn 100 chuyên gia thế giới tham gia nghiên cứu về giảng dạy tiếng Anh

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Hơn 100 đại biểu và các chuyên gia khắp thế giới đã có mặt tại VIệt Nam để thảo luận về việc giảng dạy tiếng Anh trong bối cảnh mới.

Hội thảo Quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 16 do Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Curtin (Úc) tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 14 và 15- 8 tại TP HCM. Chủ đề hội thảo năm là "Giáo dục bằng tiếng Anh: Quan điểm toàn cầu và ứng dụng thực tiễn địa phương".

Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu và báo cáo viên là giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên viên đến từ các trường và cơ sở giáo dục trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, hội thảo có sự tham dự của các diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh, gồm: GS Greg Kessler, GS Thiết kế và công nghệ học tập đổi mới, ĐH Ohio (Mỹ); TS Gary Bonar, Giảng viên về ngôn ngữ và TESOL, ĐH Monash (Úc); GS Thomas Robb, Chủ tịch Quỹ Đọc Mở rộng, Giáo sư danh dự ĐH Kyoto Sangyo (Nhật Bản); TS Nguyễn Thị Mai Hữu, Giám đốc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam;...

Bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam, chủ đề của hội thảo năm nay vừa mang tính thời sự, vừa mang ý nghĩa thực tiễn, phản ánh xu hướng toàn cầu về giảng dạy bằng tiếng Anh, đồng thời ghi nhận rằng mỗi bối cảnh địa phương đều có những cơ hội và thách thức riêng. Điều này cũng phù hợp với định hướng của Việt Nam trong việc thúc đẩy tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại các trường học.

Các báo cáo tập trung đến việc EME (English-Medium Education) đang được triển khai, đồng thời xem xét ảnh hưởng của các xu hướng giáo dục toàn cầu đến thực tiễn giảng dạy tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, bao gồm: Các phương pháp đổi mới trong giảng dạy và học tập; tích hợp chương trình và học tập liên ngành; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong EME; đánh giá và đảm bảo chất lượng trong EME; những thách thức trong việc triển khai chính sách; đào tạo giáo viên và phát triển chuyên môn.

"Thông qua hội thảo, chúng tôi mong muốn tìm kiếm những hướng thực hành hiệu quả, cách tiếp cận sáng tạo và các giải pháp dựa trên nghiên cứu, có thể vận dụng linh hoạt vào thực tế địa phương để mang lại lợi ích thiết thực cho người học" - bà Dương kỳ vọng.


Bộ GD-ĐT: Phổ điểm môn tiếng Anh đẹp là một bất ngờ

Bộ GD-ĐT: Phổ điểm môn tiếng Anh đẹp là một bất ngờ

(NLĐO) - Theo đại diện Bộ GD-ĐT, phổ điểm môn tiếng Anh đẹp là một bất ngờ với cả hội đồng phân tích phổ điểm.

Ứng dụng AI trong giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

(NLĐO)- AI sẽ hỗ trợ tối ưu hóa quá trình dạy và học, giúp người học ngoại ngữ rút ngắn khoảng cách tiếp cận tiếng Anh

Bộ GD-ĐT sẽ xem xét về độ khó của đề thi toán, tiếng Anh

(NLĐO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xem xét các phản ánh về độ khó của đề thi môn toán, tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

