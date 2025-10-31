Hơn 100 người đang tìm kiếm bé gái 10 tuổi bị lũ cuốn

Lực lượng chức năng cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích ở làng Hướng Phương, xã Quảng Trạch

Tối 31-10, ông Dương Ngọc Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch (Quảng Trị) cho biết hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng người dân địa phương - vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một bé gái 11 tuổi bị nước lũ cuốn trôi mất tích chiều cùng ngày.

Nạn nhân là em Mai Cao Ngọc Hà (SN 2015, thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch).

Khoảng 14 giờ 30 chiều 31-10, 3 em nhỏ ở Đội 4, thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch đi qua đoạn đường giữa cánh đồng phía sau Đội 1 thì bất ngờ gặp dòng nước lũ chảy xiết. Cả ba em bị cuốn trôi xuống khu vực cống nước.

Phát hiện sự việc, một người đàn ông trong thôn đã lao mình xuống dòng nước, kịp thời cứu được 2 em nhỏ. Tuy nhiên, em Ngọc Hà không may bị nước lũ cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm

Người dân Quảng Trạch cùng công an địa phương nỗ lực tìm kiếm suốt đêm giữa dòng nước xiết.

Lực lượng cứu hộ tỏa ra nhiều hướng, rà soát kỹ các khu vực ruộng, ao và mương nước.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Quảng Trạch phối hợp với quân sự, bộ đội biên phòng, dân quân, người dân địa phương - tổ chức tìm kiếm dọc các tuyến mương, ao cá, cánh đồng và khu vực bụi rậm quanh đó.

Trên những con đường làng, rất đông người dân lo lắng đứng chờ tin giữa mưa gió, theo dõi công tác cứu hộ, mong sớm có tin về cháu bé.

Đến tối, mưa vẫn không ngớt. Dưới ánh đèn pin và đèn pha, lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng thuyền, lưới và các phương tiện tìm kiếm suốt đêm.





Hiện trường bé gái 11 tuổi bị lũ cuốn mất tích

"Dòng nước chảy rất mạnh, địa hình lại nhiều bụi rậm nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức" - ông Dương Ngọc Tú tại hiện trường cho biết.

Tính đến 19 giờ, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương trong điều kiện mưa lớn và nước dâng cao.