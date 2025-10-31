Hơn 100 người đang tìm kiếm bé gái 10 tuổi bị lũ cuốn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn 100 người đang tìm kiếm bé gái 10 tuổi bị lũ cuốn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nước lũ dâng cao cuốn trôi ba em nhỏ ở Quảng Trị, hai em được cứu sống, còn bé gái 10 tuổi mất tích, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Hàng chục người đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích do lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích ở làng Hướng Phương, xã Quảng Trạch

Tối 31-10, ông Dương Ngọc Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch (Quảng Trị) cho biết hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng người dân địa phương - vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một bé gái 11 tuổi bị nước lũ cuốn trôi mất tích chiều cùng ngày.

Nạn nhân là em Mai Cao Ngọc Hà (SN 2015, thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch).

Khoảng 14 giờ 30 chiều 31-10, 3 em nhỏ ở Đội 4, thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch đi qua đoạn đường giữa cánh đồng phía sau Đội 1 thì bất ngờ gặp dòng nước lũ chảy xiết. Cả ba em bị cuốn trôi xuống khu vực cống nước.

Phát hiện sự việc, một người đàn ông trong thôn đã lao mình xuống dòng nước, kịp thời cứu được 2 em nhỏ. Tuy nhiên, em Ngọc Hà không may bị nước lũ cuốn mất tích.

Hàng chục người đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích do lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm

Hàng chục người đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích do lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Người dân Quảng Trạch cùng công an địa phương nỗ lực tìm kiếm suốt đêm giữa dòng nước xiết.

Hàng chục người đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích do lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ tỏa ra nhiều hướng, rà soát kỹ các khu vực ruộng, ao và mương nước.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Quảng Trạch phối hợp với quân sự, bộ đội biên phòng, dân quân, người dân địa phương - tổ chức tìm kiếm dọc các tuyến mương, ao cá, cánh đồng và khu vực bụi rậm quanh đó.

Trên những con đường làng, rất đông người dân lo lắng đứng chờ tin giữa mưa gió, theo dõi công tác cứu hộ, mong sớm có tin về cháu bé.

Đến tối, mưa vẫn không ngớt. Dưới ánh đèn pin và đèn pha, lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng thuyền, lưới và các phương tiện tìm kiếm suốt đêm.


Hàng chục người đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích do lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Hàng chục người đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích do lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 6.

Hàng chục người đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích do lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 7.

Hàng chục người đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích do lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 8.

Hàng chục người đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích do lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 9.

Hiện trường bé gái 11 tuổi bị lũ cuốn mất tích

"Dòng nước chảy rất mạnh, địa hình lại nhiều bụi rậm nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức" - ông Dương Ngọc Tú tại hiện trường cho biết.

Tính đến 19 giờ, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương trong điều kiện mưa lớn và nước dâng cao.

VIDEO: Tìm kiếm bé gái 10 tuổi mất tích

Tin liên quan

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Trị biến thành "biển nước"

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Trị biến thành "biển nước"

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu, lực lượng CSGT phải túc trực để phân luồng, cảnh báo nguy hiểm.

Phó Thủ tướng ngồi đò vượt lũ thăm người dân Quảng Trị

(NLĐO) - Vượt dòng nước lũ vào vùng ngập ở Quảng Trị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên bà con, chỉ đạo sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Vượt lũ dữ hỗ trợ sản phụ sinh con ở Quảng Trị

(NLĐO) - Mưa lũ chia cắt, lực lượng quân y Đồn Biên phòng A Vao (Quảng Trị) đã kịp thời hỗ trợ sản phụ Hồ Thị Chơn sinh con trai an toàn.

Quảng Trị cứu hộ cứu nạn thiên tai bé gái mất tích thôn hướng phương mưa lũ miền trung quảng trạch nước lũ cuốn trôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo