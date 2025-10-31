HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Trị biến thành "biển nước"

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu, lực lượng CSGT phải túc trực để phân luồng, cảnh báo nguy hiểm.

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Trị biến thành "biển nước" - Ảnh 1.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị ngập sâu.

Sáng 31-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 qua xã Quảng Trạch bị ngập sâu, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, nước mưa dâng cao tại một số vị trí trũng thấp khiến nhiều ôtô và xe máy không thể di chuyển qua, phải quay đầu tìm hướng khác. Ngay từ sáng sớm, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức phân luồng và hướng dẫn phương tiện đi theo lộ trình an toàn.

Đến 10 giờ cùng ngày, các loại xe trọng tải lớn như container, xe tải và xe khách vẫn có thể di chuyển qua khu vực ngập, tuy nhiên lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế cần giảm tốc độ, quan sát kỹ để tránh sự cố. Phòng CSGT đề nghị người dân, đặc biệt là các lái xe cá nhân, chủ động lựa chọn tuyến đường tránh hoặc cao tốc để đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng cũng đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập sâu, phối hợp với chính quyền địa phương túc trực 24/24 để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp.

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Trị biến thành "biển nước" - Ảnh 2.

Mưa lũ trong những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sạt lở, nguy hiểm.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ hôm nay 31-10 đến ngày 2-11, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, ngập lụt; nhiều trường học và nhà dân bị ảnh hưởng nặng.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện ghi nhận 29 điểm ngập lụt tại các xã: Quảng Ninh (2 điểm), Hoàn Lão (2 điểm), Kim Ngân (1 điểm), La Lay (2 điểm), Vĩnh Định (7 điểm và 10 trường học), Hướng Lập (1 điểm), Ba Lòng (7 điểm), Đakrông (2 điểm và 2 điểm trường), Tà Rụt (2 điểm).

Đến 8 giờ sáng nay, vẫn còn 1.236 ngôi nhà với 3.739 nhân khẩu bị ngập ở các xã Ninh Châu, Lệ Thủy, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Mỹ Thủy và phường Quảng Trị. Các địa phương đã tổ chức di dời 223 hộ dân với 617 nhân khẩu cùng 14 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đến nơi an toàn.

Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn tiếp diễn có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở và ngập sâu tại các vùng trũng. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tin liên quan

Quảng Trị: Bé gái sơ sinh bị bỏ trong căn nhà hoang

Quảng Trị: Bé gái sơ sinh bị bỏ trong căn nhà hoang

(NLĐO) - Người dân phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3 kg, bị bỏ trong thùng giấy giữa căn nhà hoang.

Phó Thủ tướng ngồi đò vượt lũ thăm người dân Quảng Trị

(NLĐO) - Vượt dòng nước lũ vào vùng ngập ở Quảng Trị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên bà con, chỉ đạo sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Vượt lũ dữ hỗ trợ sản phụ sinh con ở Quảng Trị

(NLĐO) - Mưa lũ chia cắt, lực lượng quân y Đồn Biên phòng A Vao (Quảng Trị) đã kịp thời hỗ trợ sản phụ Hồ Thị Chơn sinh con trai an toàn.

