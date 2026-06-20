Hơn 100 người dập lửa, khống chế vụ cháy 50 ha rừng phòng hộ ở Quảng Trị

Hiện trường vụ cháy rừng tại thôn Tân Hải, xã Ninh Châu ngày 20-6

Đến chiều 20-6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã khống chế thành công vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại thôn Tân Hải, xã Ninh Châu.

Đáng chú ý, đây là vụ cháy rừng thứ 2 liên tiếp xảy ra tại địa bàn này chỉ trong vòng 2 ngày, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện điểm cháy tại khu vực rừng phòng hộ ở thôn Tân Hải.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị; chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự và người dân tham gia chữa cháy.

Hai vụ cháy liên tiếp hai ngày tại rừng phòng hộ xã Ninh Châu, Quảng Trị thiêu rụi khoảng 50 ha rừng, gióng lên cảnh báo nguy cơ cháy rừng nắng nóng

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại xã Ninh Châu

Lực lượng chức năng đã huy động 6 xe chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án khống chế đám cháy.

Đến khoảng 14 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khoảng 50ha rừng, chủ yếu là tràm, cỏ và thực bì, đã bị lửa thiêu rụi.

Trước đó, ngày 19-6, tại khu vực thôn Tân Hải, xã Ninh Châu cũng xảy ra một vụ cháy rừng kéo dài nhiều giờ. Hàng trăm người đã được huy động để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ cháy rừng tại xã Ninh Châu đang ở mức cao. Các lực lượng chức năng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm nắng nóng cực đoan.