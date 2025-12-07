HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng tại Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam 2025

Tường Phước

(NLĐO) - Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam Tranh Cúp Hoàng Nông lần 12 năm 2025 (THF-12) đã khai mạc hôm 7-12 với những trận cầu kịch tính, chuyên môn cao

Hai giờ trước lễ khai mạc Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam Tranh Cúp Hoàng Nông lần 12 năm 2025, khán đài tại cụm sân PM Sport Tân Bình (TP HCM) chen kín chỗ ngồi. Hình ảnh hàng dài khán giả dưới ánh nắng gắt buổi chiều TP HCM, trông ngóng những màn trình diễn của đội nhà, gây ấn tượng sâu đậm ở sân chơi bóng đá phong trào TP HCM.

Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng tại Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam 2025 - Ảnh 1.

Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng tại Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam 2025 - Ảnh 2.

Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng tại Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam 2025 - Ảnh 3.

THF-12 năm 2025 là nơi quy tụ những đội bóng đến từ các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hoá. Sân chơi thiết thực và bổ ích là nơi gắn kết tình đồng hương của những người con xứ Thanh xa quê.

Giải đấu diễn ra từ ngày 7-12-2025 đến 11-1-2026, với 16 đội tham dự, được bốc thăm chia đều chia thành 4 bảng đấu. Vòng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết.

Kịch tính và bất ngờ đã diễn ra ở lượt trận đầu tiên của bảng A. Dù không có nhiều "ngôi sao" trong đội hình nhưng các cầu thủ Như Xuân FC và Bá Thước FC đã cống hiến cho người hâm mộ một "bữa tiệc" bàn thắng mãn nhãn với kết quả hòa 2-2.

Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng tại Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam 2025 - Ảnh 4.

Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng tại Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam 2025 - Ảnh 5.

Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng tại Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam 2025 - Ảnh 6.

Cùng lúc, Triệu Sơn FC bất ngờ chia điểm với Nghi Sơn - đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Triệu Sơn được xem là ứng viên vô địch giải đấu khi sở hữu nhiều "cầu phủi" nổi tiếng như: cựu cầu thủ V-League Trọng Hóa, Long "lác", Xuân "Persi"…. Tuy nhiên, việc bị cầm hòa 1-1 ở ngay trận đấu ra quân cho thấy hành trình đăng quang giải đấu của đội bóng này sẽ vô cùng chông gai.

Tổng giải thưởng của THF-12 là hơn 100 triệu đồng, trong đó nhà vô địch sẽ nhận được 40 triệu đồng cùng Cúp và huy chương; đội Á quân nhận 20 triệu đồng, huy chương; đội đoạt Hạng ba mang về 10 triệu đồng, huy chương. 

Ngoài ra, giải đấu còn có các danh hiệu, giải thưởng cá nhân như: cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc; hội cổ động viên nhiệt tình, ấn tượng nhất....

Tin liên quan

CLB Công an TP HCM vô địch giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất Việt Nam

CLB Công an TP HCM vô địch giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất Việt Nam

(NLĐO) - CLB Công an TP HCM lên ngôi vô địch vòng chung kết Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex Cup sau 4 tháng tranh tài.

Giải bóng đá phong trào lớn nhất cả nước chính thức khởi động mùa mới

(NLĐO) - Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2025, một trong những giải phong trào lâu đời và quy mô nhất Việt Nam, chính thức khởi động.

Tiền thưởng "khủng" ở giải bóng đá phong trào sân 7 tại Bình Dương

(NLĐO) - Giải bóng đá vô địch sân 7 người Bình Dương mở rộng là sân phong trào có chất lượng chuyên môn cao, thuộc hệ thống giải đấu do Phui Football quản lý

