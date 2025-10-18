CLB Công an TP HCM vô địch giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất Việt Nam

Chiều 18-10 trên sân TP Mới Bình Dương (TP HCM), đội bóng Công an TP HCM đã lên ngôi vô địch VCK Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex Cup 2025 - lần thứ 18 năm 2025 sau chiến thắng đậm 9-2 trước CLB Nhất Trung trong trận chung kết.

Bước vào trận chung kết, Công an TP HCM với lực lượng mạnh mẽ cùng dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đã thi đấu tốt hơn. Trong đó, hai cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài và Đào Văn Phong là những điểm tựa quan trọng trong lối chơi của đội bóng này.

Ngay trong hiệp 1, sức mạnh của tân vương được thể hiện rõ rệt khi tiền đạo Quốc Bảo lập cú hat-trick, cùng các pha lập công của Tấn Tài và Văn Duy, giúp Công an TP HCM dẫn trước 5-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, HLV Bảo Tiến tung thêm những gương mặt trẻ như tuyển thủ U17 Việt Nam, Nguyễn Lê Minh Khôi và Hồ Minh Khôi vào sân. Dù làm mới đội hình, Công an TP HCM vẫn duy trì thế trận áp đảo, với mỗi người ghi thêm một bàn. Tấn Tài và Văn Duy cũng hoàn tất cú đúp để khép lại chiến thắng lịch sử 9-2.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Công an TP HCM bước lên ngôi vô địch Becamex Cup - giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất cả nước, quy tụ hàng trăm đội bóng tham dự mỗi mùa. Trước đó, đội bóng này từng giành ngôi á quân mùa 2023, và có được chức vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu đến cuối giải.

Sau gần bốn tháng thi đấu sôi nổi, quyết liệt và đầy cảm xúc, Giải bóng đá Cộng đồng Becamex Cup lần thứ 18 năm 2025 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Trải qua hàng trăm trận cầu hấp dẫn, những pha bóng đẹp, những khoảnh khắc thăng hoa và tinh thần thể thao cao thượng đã làm nên một mùa giải trọn vẹn, ý nghĩa và đáng nhớ.

Qua 18 lần tổ chức, được sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn bóng đá, các ban ngành có liên quan, các bộ phận nghiệp vụ và lực lượng trọng tài điều hành giải một cách công tâm – khách quan - vô tư đã tạo nên sự thành công tốt đẹp.

Kết quả chung cuộc vòng chung kết Becamex Group Cup 2025: Đội vô địch: Công an TP HCM Đội á quân: Nhất Trung Đội hạng 3: Đại Thành Copier Đội hạng 4: Sacombank Danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới: Dương Vĩnh Khang (Hướng Dương) & Nguyễn Tấn Thịnh (Bamboo), cùng 8 bàn thắng Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thành Nam (Công an TP HCM)



