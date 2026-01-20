Hơn 100 xe va chạm liên hoàn trên đường cao tốc ở Mỹ

Theo hãng tin AP, hơn 100 chiếc xe đã đâm vào nhau hoặc trượt khỏi đường cao tốc ở bang Michigan - Mỹ hôm 19-1, khi bão tuyết tấn công vùng Ngũ Đại Hồ.

Vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã khiến Cảnh sát bang Michigan phải đóng cửa cả hai chiều đường cao tốc liên bang I-196 trong khi các lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường.

Cảnh sát cho biết nhiều người bị thương do vụ tai nạn, nhưng không có ca tử vong nào được ghi nhận.

Hơn 100 phương tiện va chạm liên hoàn trên đường cao tốc ở bang Michigan - Mỹ hôm 19-1 - Ảnh: AP

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ottawa ở bang Michigan nói rằng đã có nhiều xe tải bị lật, cùng với nhiều ô tô trượt khỏi đường.

Một tài xế tên Pedro Mata Jr. nói với AP rằng ông hầu như không thể nhìn thấy những chiếc xe phía trước vì tuyết bay mù mịt trên đường. Ông chỉ lái xe với tốc độ khoảng 32-40 km/giờ trước khi xảy ra tai nạn.

Một sân vận động ở TP Chigago, bang Illinois ngập trong tuyết hôm 18-1 - Ảnh: AP

Vụ tai nạn chỉ là tác động mới nhất của cơn bão mùa đông lớn đang di chuyển khắp cả nước.

Cơ quan Dự báo Thời tiết quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ cực lạnh hoặc khả năng xảy ra bão mùa đông ở một số bang, như Minnesota, Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York...

Một ngày trước đó , tuyết đã rơi xuống tận vùng Panhandle của bang Florida. Các nhà dự báo thời tiết đã cảnh báo rằng nhiệt độ đóng băng tác động đến khu vực Bắc Trung Florida và Đông Nam Georgia vào đêm 19-1, rạng sáng 20-1 (giờ địa phương).

Tuyết rơi hiếm gặp ở bang Florida - Mỹ hôm 18-1 - Ảnh: AP

Cùng ngày, bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga cũng chìm trong một trận bão tuyết cực đoan, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Có những nơi tuyết dày trên 2 m, theo hãng thông tấn Kamchatka-inform.

Tuyết rơi đến tận mái nhà ở TP Petropavlovsk-Kamchatsky,vùng Kamchatka Krai - Nga hôm 19-1 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Người dân nỗ lực dọn tuyết ở TP Petropavlovsk-Kamchatsky hôm 19-1 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Từ tháng 12-2025, những trận tuyết lớn đã tấn công Petropavlovsk-Kamchatsky, thủ phủ của vùng Kamchatka Krai, bao gồm bán đảo Kamchatka.

Lượng tuyết trút xuống nơi này trong tháng 12 lên tới 370 mm, gấp hơn 3 lần mức trung bình hàng tháng.

Trong 16 ngày đầu tháng 1-2026, thành phố này tiếp tục hứng 163 mm tuyết, với độ dày lớp tuyết tích lũy là 170 cm. Ở một số khu vực, độ dày lớp tuyết còn vượt quá 250 cm.