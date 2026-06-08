Ngày 7-6, hơn 1.000 giảng viên, sinh viên Đại học Trà Vinh (TVU) tham gia đồng diễn múa dân gian Khmer quy mô lớn mang chủ đề "TVU hòa nhịp Saravan – Bừng sáng bản sắc, ghi dấu tự hào" kết hợp xếp hình kỷ niệm 25 năm thành lập TVU, đề cử và xác lập "Tinh Hoa Việt" ở hạng mục "Tinh hoa văn ĐBSCL 2026".

Hơn 1.000 giảng viên, sinh viên múa Saravan truyền thống của đồng bào Khmer

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chương trình "Đại sứ thương hiệu trên nền tảng số - Vietnam Digital Ambassodor" (VDA) của Tổ chức Xác lập Tinh Hoa Việt trực thuộc Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) do TVU đăng cai tổ chức.

Đông đảo sinh viên, giảng viên đã hòa nhịp cùng giai điệu truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Hoạt động hướng đến đề cử và xác lập "Tinh Hoa Việt" với nội dung "Đồng diễn múa Savaran trên nền nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ có số lượng sinh viên tham gia đông nhất Việt Nam đến từ Đại học Trà Vinh".

Màn đồng diễn trên nền nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ mang tên "Âm vang Đại học Trà Vinh - Đón mừng Đại học Trà Vinh" do NSƯT Sang Sết sáng tác, hòa âm phối khí bởi Thạch Hoài Thanh và ThS. Nguyễn Mai Như Ái. Chương trình không chỉ là một cột mốc nghệ thuật đỉnh cao mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn mình của toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường.

ThS. Sơn Kim Hà, giảng viên Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn thuộc TVU, cho biết Saravan là một trong ba điệu múa dân gian phổ biến và đặc sắc nhất của đồng bào người Khmer bên cạnh Romvong và Lăm Leo.

Sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia sự kiện

Việc lựa chọn điệu múa Saravan làm tiết mục đồng diễn để chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Đại học Trà Vinh mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, không chỉ đối với nhà trường mà còn đối với cả các sinh viên, học viên đang học tập tại Đại học Trà Vinh và cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Long.