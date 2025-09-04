Hơn 11 triệu tài khoản game bị rò rỉ thông tin đăng nhập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365 Bảo mật

Hơn 11 triệu tài khoản game bị rò rỉ thông tin đăng nhập

Lê Duy

(NLĐO) - Theo nghiên cứu mới nhất của Kaspersky Digital Footprint Intelligenc, năm 2024 ghi nhận hơn 11 triệu tài khoản game bị rò rỉ thông tin đăng nhập.

Trong đó, nền tảng Steam chiếm tới 5,7 triệu tài khoản, còn các hệ thống lớn như Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft Connect, GOG và EA cộng lại khoảng 6,2 triệu. Các vụ tấn công chủ yếu bắt nguồn từ mã độc đánh cắp thông tin (infostealer malware).

Hơn 11 triệu tài khoản game bị rò rỉ thông tin đăng nhập- Ảnh 1.

Số lượng tài khoản Steam bị tấn công trong năm 2024. Nguồn: Kaspersky Digital Footprint Intelligence

Từ dữ liệu log của mã độc, Kaspersky phân tích số tài khoản Steam bị lộ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả cho thấy Thái Lan dẫn đầu với gần 163.000 tài khoản, kế đến Philippines có 93.000 và Việt Nam đứng thứ 3 với gần 88.000. Ở chiều ngược lại, Singapore chỉ ghi nhận 4.000 tài khoản, thấp nhất khu vực.

Không ngạc nhiên khi APAC trở thành mục tiêu hàng đầu: khu vực này hiện là trung tâm gaming toàn cầu, chiếm hơn nửa số game thủ thế giới với gần 1,8 tỉ người. Sự bùng nổ thiết bị di động, sự phát triển của cả game giải trí lẫn eSports đã biến nơi đây thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm mạng.

Bà Polina Tretyak, nhà nghiên cứu của Kaspersky Digital Footprint Intelligence, cho biết dữ liệu bị rò rỉ thường được công bố nhiều tháng hoặc nhiều năm sau cuộc tấn công. Điều này khiến số lượng tài khoản thực tế bị xâm nhập có thể cao hơn nhiều. Bà khuyến nghị người dùng nên thường xuyên đổi mật khẩu, không dùng chung cho nhiều nền tảng, đồng thời chạy quét bảo mật khi nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm mã độc.

Hơn 11 triệu tài khoản game bị rò rỉ thông tin đăng nhập- Ảnh 2.

Bà Polina Tretyak, Nhà nghiên cứu của Kaspersky Digital Footprint Intelligence

Không chỉ game thủ, doanh nghiệp cũng đối mặt rủi ro khi nhân viên dùng email công ty để đăng ký các dịch vụ cá nhân. Nghiên cứu từ Kaspersky cho thấy 7% tài khoản bị rò rỉ trên Netflix, Roblox, Discord được liên kết với email doanh nghiệp. Điều này mở ra nguy cơ hacker dùng thông tin bị lộ để lừa nhân viên cài mã độc vào hệ thống, bẻ khóa mật khẩu hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu quan trọng.

Infostealer thường ẩn dưới dạng game lậu, phần mềm gian lận hoặc bản mod không chính thức, nhắm tới việc đánh cắp mật khẩu, ví tiền mã hóa, thẻ tín dụng và cookie trình duyệt. Sau đó, dữ liệu bị rao bán trên darknet, tiếp tay cho các cuộc tấn công kế tiếp. Mối nguy này đặc biệt nghiêm trọng trong bối cảnh làm việc hybrid và BYOD (mang thiết bị cá nhân vào công việc), khi ranh giới giữa sử dụng cá nhân và công việc ngày càng mờ nhạt, tạo cơ hội cho mã độc lan rộng.

Để tránh trở thành nạn nhân, chuyên gia Kaspersky khuyến nghị một số biện pháp:

+ Đối với cá nhân: Chạy quét bảo mật toàn diện trên tất cả các thiết bị để loại bỏ mọi mã độc được phát hiện; Thay đổi mật khẩu của các tài khoản bị xâm nhập; Theo dõi các hoạt động đáng ngờ liên quan đến các tài khoản bị ảnh hưởng.

+ Đối với doanh nghiệp: Chủ động giám sát các diễn đàn dark web để phát hiện sớm các tài khoản của khách hàng hoặc nhân viên bị lộ thông tin; Sử dụng giải pháp chuyên biệt như Kaspersky Digital Footprint Intelligence để nắm rõ những gì tội phạm mạng biết về tài sản công ty, từ đó xác định các cách thức tấn công tiềm ẩn và triển khai các biện pháp bảo vệ kịp thời.


Tin liên quan

Người dùng phẫn nộ vì game làm trà sữa xuất hiện đường lưỡi bò

Người dùng phẫn nộ vì game làm trà sữa xuất hiện đường lưỡi bò

(NLĐO) - Một số người dùng đánh giá 1 sao khi phát hiện bản đồ của tựa game tên "Boba Tea DIY Làm Trà Sữa" trên kho ứng dụng Google Play xuất hiện đường lưỡi bò phi pháp.

Con trẻ có trở nên “gắt gỏng hơn” sau khi chơi game?

Hoạt động trực tuyến ngày càng tăng ở trẻ em đòi hỏi sự hướng dẫn kỹ lưỡng và giao tiếp hiệu quả từ cha mẹ.

Việt Nam vô địch Cyber Sea Game 2015

(ictworld.vn) - Sáng nay (12-11), đội tuyển Việt Nam đã nhận cúp vô địch “Cyber Sea Game 2015” - cuộc thi về các kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng dành cho các đối tượng trẻ (dưới 30 tuổi) khu vực ASEAN.

đánh cắp thông tin tội phạm mạng Kaspersky cảnh báo Kaspersky phân tích an ninh mạng an toàn thông tin tài khoản game
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo