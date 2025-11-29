HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hơn 1.500 ca mắc tay chân miệng ở TPHCM trong 1 tuần

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Số ca bệnh tay chân miệng trong tuần qua tăng 15% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay là 32.637

Ngày 29-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết theo báo cáo giám sát dịch tễ, từ ngày 17 đến 23-11 (tuần 47), trên địa bàn ghi nhận 2.187 ca sốt xuất huyết, giảm 0,2% so với mức trung bình 4 tuần trước. 

1 tuần TP HCM ghi nhận 1.547 ca tay chân miệng - Ảnh 1.

Thống kê về tình hình dịch bệnh tại TPHCM

Từ đầu năm đến nay, TPHCM đã ghi nhận 57.075 ca mắc sốt xuất huyết. Các địa bàn có tỉ lệ mắc trên 100.000 dân cao gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ.

Trong khi đó, bệnh tay chân miệng tiếp tục có xu hướng tăng. Tuần 47, toàn thành phố ghi nhận 1.547 ca, tăng 15% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca tích luỹ từ đầu năm 2025 đến nay là 32.637. Những khu vực có tỉ lệ mắc tay chân miệng cao trên 100.000 dân gồm Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân.

Ngành y tế khuyến cáo người dân duy trì các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường để được khám và điều trị kịp thời.

Những điều cần biết về bệnh tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng là mối lo đối với trẻ nhỏ. Đặc biệt, trẻ dưới 5 tuổi dễ mắc tay chân miệng do thói quen sinh hoạt và khả năng tự bảo vệ còn hạn chế. 

Bệnh tay chân miệng có thời gian ủ từ 3 đến 7 ngày. Trẻ thường khởi phát với biểu hiện sốt nhẹ, đau họng, biếng ăn và quấy khóc. Sau 1–2 ngày, các vết loét đau trong miệng và mụn nước ở tay, chân, miệng, lưỡi hoặc mông bắt đầu xuất hiện. Những tổn thương này thường tự khỏi sau khoảng 1 tuần.

1 tuần TP HCM ghi nhận 1.547 ca tay chân miệng - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ mắc tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bệnh tay chân miệng tiến triển qua 3 giai đoạn. Giai đoạn khởi phát kéo dài 1–2 ngày với triệu chứng nhẹ. Giai đoạn toàn phát, thường trong 3–10 ngày, là thời điểm xuất hiện loét miệng, phát ban phỏng nước và đôi khi kèm sốt cao, nôn. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất khi trẻ có thể gặp biến chứng thần kinh, tim mạch hoặc hô hấp từ ngày thứ 2 đến thứ 5. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những biến chứng này có thể đe dọa tính mạng. Trẻ bước sang giai đoạn lui bệnh từ ngày thứ 8–10, hồi phục hoàn toàn nếu không có biến chứng.

Việc chẩn đoán dựa trên thăm khám lâm sàng kết hợp xét nghiệm máu, dịch não tủy (nếu nghi biến chứng), X-quang phổi hoặc MRI khi cần thiết. Xét nghiệm PCR từ dịch mụn nước, họng hoặc phân giúp xác định tác nhân gây bệnh.

Hiện chưa có thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đặc hiệu, trẻ chủ yếu được chăm sóc tại nhà nếu bệnh nhẹ. Các biện pháp gồm cách ly ít nhất 10 ngày, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, tắm rửa hằng ngày và khử khuẩn đồ dùng bằng nước sôi hoặc dung dịch Cloramin B. 

Trẻ cần được bổ sung nước, dinh dưỡng đầy đủ và dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn. Cha mẹ phải đưa con đến bệnh viện ngay nếu trẻ sốt cao liên tục, nôn nhiều, run tay chân, co giật, thở mệt hoặc có dấu hiệu bất thường về ý thức.

Trong bối cảnh trẻ quay lại trường lớp, các chuyên gia khuyến cáo tăng cường vệ sinh tay, không dùng chung vật dụng và thường xuyên khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà để hạn chế nguy cơ bùng phát bệnh tay chân miệng.

tay chân miệng sốt xuất huyết Trung tâm kiểm soát bệnh tật tình hình dịch bệnh
