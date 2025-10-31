Tìm ra "vũ khí" mới trị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature đã trình bày về một hợp chất đột phá mang tên CMX410, thứ có thể điều trị hiệu quả căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới và ngày càng kháng thuốc, đó là bệnh lao.

CMX410 có thể tấn công một enzyme quan trọng của trực khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis, gọi là polyketide synthase 13 (Pks13), thứ mà vi khuẩn này cần để xây dựng thành tế bào. Nếu không có enzyme này, chúng sẽ mất khả năng sống sót và gây nhiễm trùng.

Hợp chất CMX410 có thể tiêu diệt Mycobacterium tuberculosis - trực khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm là lao - nhờ nhắm vào một enzyme quan trọng - Minh họa AI: Thu Anh

Các nhà khoa học từ lâu đã coi Pks13 là mục tiêu quan trọng trong việc tìm kiếm các phương pháp điều trị bệnh lao mới.

Tuy nhiên, những nỗ lực trước đây đã gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa tính an toàn và kết quả điều trị mạnh mẽ.

Thiết kế của CMX410 khắc phục những thách thức này thông qua phương pháp tiếp cận có tính chọn lọc cao.

Hợp chất này bao gồm một nhóm hóa chất phản ứng bám dính chắc chắn vào vị trí quan trọng trên Pks13, cải thiện độ chính xác đồng thời hạn chế các tương tác không mong muốn với các phân tử khác.

Sự liên kết được thiết kế riêng này cũng giúp ngăn ngừa vi khuẩn phát triển khả năng kháng thuốc. Đồng thời, bản thân CMX410 cũng hiệu quả với cả các chủng vi khuẩn lao kháng thuốc, vốn là một trở ngại lớn trong việc điều trị và kiểm soát căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Trong các thí nghiệm, các nhà khoa học đã chứng minh CMX410 có thể được kết hợp an toàn với các loại kháng sinh điều trị lao khác. Đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng vì phác đồ điều trị lao đòi hỏi phải dùng nhiều loại thuốc cùng lúc trong nhiều tháng.

Các nhà nghiên cứu cũng không tìm thấy tác dụng phụ nào trong các thử nghiệm trên động vật, ngay cả ở liều tối đa.

Điều này có thể là nhờ CMX410 có tính đặc hiệu cao với protein mục tiêu, nê khó có thể phá vỡ các vi khuẩn có lợi khác hoặc gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, một tác dụng phụ thường gặp của kháng sinh thông thường.

Nhìn chung, hợp chất này có thể trở thành nền tảng của một thế hệ kháng sinh mới giúp chống lại lao - cho đến nay vẫn được coi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới - và có thể là cả các bệnh truyền nhiễm khác, theo Sci-Tech Daily.

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), lao là bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhất thế giới, chỉ xếp sau COVID-19 trong giai đoạn đại dịch.

Công trình đột phá này được dẫn dắt bởi giáo sư - tiến sĩ James Sacchettini, Chủ tịch Khoa học của Quỹ Rodger J. Wolfe-Welch, đồng thời giảng dạy tại hệ thống Đại học Texas A&M (Mỹ).