Hơn 2 thập kỷ mòn mỏi chờ đền bù

Dự án khu dân cư đồi An Tôn được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Công ty CP Địa ốc Đà Lạt (tiền thân là Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng) làm chủ đầu tư từ tháng 10-2003. Dự án có diện tích 35 ha, tọa lạc tại phường Cam Ly - Đà Lạt.

Loay hoay rà soát dự án

Năm 2004, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ban hành quyết định thu hồi đất và giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Phải đến 8 năm sau (2012), tỉnh mới phê duyệt điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết xây dựng với diện tích hơn 11 ha.

Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được hơn 10 ha với 17 tỉ đồng, còn khoảng 1 ha vướng mắc. Tại đây, việc một số hộ dân không cung cấp được nguồn gốc hoặc có sự sai lệch về diện tích đất đã làm nảy sinh khiếu kiện. Bên cạnh đó, những biến động trong chính sách đất đai, giá đền bù, tái định cư và hỗ trợ tiền thuê nhà đã khiến quá trình thu hồi đất chưa thể hoàn thành…

Do dự án kéo dài quá lâu, tháng 1-2022, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định chấm dứt hoạt động của dự án khu dân cư đồi An Tôn, thu hồi đất. Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đồi An Tôn bằng nguồn vốn đầu tư công, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Đà Lạt cũ làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã khởi kiện liên quan đến việc thu hồi dự án và thu hồi đất. TAND Cấp cao tại TP HCM ban hành bản án số 871/2024/HC-PT ngày 19-8-2024 chấp thuận một phần yêu cầu của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt, hủy các quyết định chấm dứt dự án và thu hồi đất mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành.

UBND tỉnh Lâm Đồng sau đó đã ban hành các thông báo hủy bỏ những văn bản liên quan, đồng thời giao các sở, ngành tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý. Cùng với đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành nghị quyết chấm dứt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đồi An Tôn bằng nguồn vốn đầu tư công.

Khu đất mặt tiền của dự án khu dân cư đồi An Tôn nằm cạnh đường An Tôn đang trong tình trạng “đắp chiếu”, dừng thi công nhiều tháng qua

Được chấp thuận từ năm 2003 nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng để đưa vào sử dụng. Quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến sự thay đổi của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai…

Trong chuyến đi khảo sát tại đây, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã yêu cầu các sở, ngành rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án: từ khi chấp thuận đầu tư, quá trình triển khai cho đến việc chấm dứt, thu hồi dự án của UBND tỉnh Lâm Đồng, cũng như nội dung trong bản án 871/2024/HC-PT ngày 19-8-2024 do TAND Cấp cao tại TP HCM ban hành.

Từ đó, căn cứ vào các quy định pháp luật và chính sách liên quan để đánh giá tổng thể về trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý của việc chấp thuận dự án đầu tư trước đây. Đồng thời, các đơn vị được giao trách nhiệm phải khẳng định rõ: dự án có đủ điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hay không. Trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện đều phải thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan và đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể.

Cột mốc tháng 4

Từ khi dự án khu dân cư đồi An Tôn được chấp thuận đầu tư năm 2003, nhiều hộ dân đã phải di dời, bàn giao đất để nhà đầu tư thực hiện dự án. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Hải cùng 8 hộ dân khác liên tục có đơn đề nghị chi trả tiền thuê nhà tại khu quy hoạch đồi An Tôn.

Ông Hải, đại diện các hộ dân, cho rằng dự án đã kéo dài hơn 21 năm mà người dân vẫn chưa được bố trí đất tái định cư. Việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân đã được UBND TP Đà Lạt (cũ) xem xét tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 14-5-2025 nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được tiền, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Nhiều năm qua, họ phải sống tạm cư, chưa được giao đất tái định cư trong khi đã bàn giao mặt bằng của mình để thực hiện dự án.

"Gần 23 năm qua, chúng tôi phải sống trong cảnh đi thuê mướn nhà mà chưa được giải quyết tái định cư, cuộc sống chưa bao giờ được ổn định để làm ăn sinh sống" - ông Nguyễn Hải chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi tiếp dân, trong đó tiếp ông Nguyễn Hải đại diện 8 hộ dân liên quan đến những kiến nghị nêu trên. Lãnh đạo UBND tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân trong thời gian qua.

Đồng thời, ông Hồ Văn Mười cũng phê bình một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan vì sự thiếu phối hợp và chậm trễ trong giải quyết kiến nghị của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, làm việc trực tiếp với các sở, ban, ngành liên quan và chủ đầu tư dự án để rà soát, đánh giá toàn diện, làm rõ trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý dứt điểm vụ việc mà công dân kiến nghị theo đúng quy định pháp luật. Thời hạn tham mưu và trả lời các kiến nghị của các hộ dân liên quan tới dự án khu dân cư đồi An Tôn phải được thực hiện xong trong tháng 4-2026.

Liên quan đến việc chấm dứt đầu tư công dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đồi An Tôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đề nghị hủy bỏ dự án này theo Văn bản số 2002/QĐ-UBND ngày 6-11-2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng.



